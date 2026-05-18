Vivimos en una época extraña. Nunca habíamos tenido tantas posibilidades de elección y, sin embargo, pocas veces se había percibido tanta desorientación interior. Tenemos acceso inmediato a información, entretenimiento, consumo y reconocimiento social, pero crece la sensación de cansancio, dispersión y vacío. Quizá uno de los grandes problemas de nuestro tiempo no sea simplemente tecnológico, económico o político. Tal vez el verdadero problema sea que hemos dejado de educar el deseo.

Durante años hemos entendido la educación casi exclusivamente como transmisión de conocimientos o adquisición de competencias. Aprender idiomas, dominar herramientas digitales, mejorar el rendimiento o adaptarse al mercado laboral parecen haberse convertido en objetivos prioritarios. Todo eso es importante, sin duda. Pero la educación siempre fue algo más profundo: enseñar a distinguir qué merece realmente la pena en la vida. Porque una persona no se define solo por lo que sabe, sino por aquello que ama, busca y considera valioso.

Agustín de Hipona comprendió hace siglos una verdad que hoy conserva una actualidad sorprendente: el ser humano es un ser inquieto. El corazón nunca deja de buscar algo que lo complete. El problema no está en desear, sino en desear mal. Cuando convertimos en absolutos bienes parciales -el éxito, la apariencia, el consumo, la aprobación social- terminamos esclavizados por aquello que prometía hacernos libres. La cuestión decisiva no es si deseamos, sino qué lugar ocupan nuestros deseos y qué dirección toman.

La cultura digital ha intensificado enormemente esta cuestión. Las redes sociales, la economía de la atención y los algoritmos no solo organizan información; también moldean hábitos afectivos. Nos acostumbran a la gratificación inmediata, a la comparación constante y a una atención fragmentada. Muchas veces miramos el móvil no porque necesitemos algo concreto, sino porque el silencio empieza a resultarnos incómodo. Nos cuesta esperar, demorarnos, leer despacio o sostener una conversación sin interrupciones. Poco a poco, el estímulo sustituye a la profundidad.

Alfonso López Quintás explicó este fenómeno mediante una distinción especialmente lúcida: vértigo y éxtasis. El vértigo es la fascinación inmediata que parece intensificar la vida, pero acaba empobreciéndola. El éxtasis, en cambio, no es evasión, sino plenitud creadora: la experiencia de aquello que nos hace crecer. Una amistad verdadera, la contemplación de la belleza, el estudio serio, el amor fiel, el arte, el compromiso con otros o el descubrimiento de una vocación exigen tiempo y entrega, pero ensanchan la existencia. El problema es que el vértigo suele ser rápido; el éxtasis, lento.

Por eso educar hoy implica también educar la atención. Enseñar a detenerse. A escuchar. A leer con profundidad. A soportar el silencio sin ansiedad. A distinguir entre entretenimiento y sentido. La atención no es solo una habilidad cognitiva; es una forma de relación con la realidad. Aquello a lo que prestamos atención termina configurando nuestra vida interior. Y una sociedad incapaz de atender difícilmente puede comprender, amar o construir algo duradero.

Quizá uno de los grandes errores contemporáneos sea pensar que toda orientación del deseo equivale a manipulación o moralismo. Educar el deseo no significa imponer desde fuera lo que alguien debe pensar o sentir. Significa ayudar a descubrir qué experiencias humanizan y cuáles terminan vaciando a la persona. Significa acompañar a niños y jóvenes para que aprendan a reconocer la diferencia entre lo que simplemente atrae y lo que verdaderamente plenifica.

La escuela, la familia y la sociedad tienen aquí una responsabilidad enorme. No basta con formar estudiantes técnicamente competentes si interiormente permanecen desorientados. Necesitamos educadores capaces de mostrar que existen bienes por los que merece la pena esforzarse, esperar y comprometerse. Porque, al final, toda educación termina respondiendo a una pregunta decisiva: ¿qué tipo de vida consideramos digna de ser vivida?