Canarias con el Papa

León XIV pertenece a la Orden de los Agustinos. Sus reglas son las más antiguas de la Iglesia, basadas principalmente en la fraternidad.

El Papa nos visita. Jamás alguien de tan alto estatus, representante de Dios en la Tierra para muchos de nosotros, había tenido antes semejante gesto.

A todos los creyentes nos llena de alegría que alguien tan importante ponga sus pies en nuestras islas. Y lo hace no para situar a nuestras “Afortunadas” en los telediarios y noticieros mundiales; sino para darnos las gracias. Ya lo anunció, recientemente, con motivo de la crisis por hantavirus a bordo del MV Hondius.

Nos quiere agradecer que seamos los canarios tan ricos de espíritu; pese a que seamos una de las comunidades autónomas más pobres de España. Se dibuja el trazo color esperanza en las caras de los que acogemos. Personas que huyen de la guerra, del hambre y de la necesidad más acuciante arriban a nuestro archipiélago para intentar mejorar sus vidas y la de los suyos.

Pero el Pontífice también sabe que nuestras islas no pueden dar una respuesta satisfactoria a todos ellos. No tenemos, por desgracia, esa capacidad infinita; como así lo es la misericordia de Dios. El Papa conoce como nadie que vivimos del turismo, nuestra principal fuente de riqueza. Las posibilidades de trabajo son limitadas. Las mismas que hay para progresar. Ya lo son, también, para los propios canarios.

El Papa seguramente nos exhortará a permanecer fieles a nuestras virtudes de compartir bienes, ropa y vivienda para los que llegan sin nada. Pero también explicará que emigrar no es la solución. Puede suponer la muerte o el desarraigo personal.

El Pontífice dirá también a los políticos canarios, tanto de nuestro Gobierno autónomo como del Cabildo tinerfeño, que dediquen a su visita recursos públicos en su justa y necesaria medida. Sin alardes. Sin dispendios. En siete palabras: Que nada falte, pero que nada sobre.

Él sabe que nuestra Comunidad Autónoma y la isla de Tenerife cuentan con presupuestos siempre insuficientes. En ocasiones nuestra Consejera de Sanidad, la Sra. Monzón, advierte que para navidades ya no habrá presupuesto para pagar las nóminas de nuestros médicos.

León XIV es un Papa que vive la caridad y la pobreza como virtudes espirituales de su personalidad. Busca la autenticidad y la sabiduría en su corazón y rechaza la tontería, la alabanza y el despilfarro. Abraza el entendimiento con el otro, en vez de regulaciones minuciosas propias de políticos mediocres en afán de uniformar mentalmente a la ciudadanía.

Nuestro Pontífice busca la verdad; la que brota del alma de la persona y la dignifica. Sus sociedades no están corrompidas por el dinero, la mentira y los vicios.

Ese es nuestro Papa. Nuestra forma de seguirlo y amarlo es luchar, cada cual desde su posición o puesto para conseguir una sociedad canaria más dinámica, más confiada en sí misma y más justa; buscando a Dios en comunidad.