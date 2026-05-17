Parque de Las Indias

Sus cinco áreas temáticas rodeadas de vegetación albergan parque infantil, espacios para realizar ejercicios físicos, zona de mascotas, y arte urbano. El parque Las Indias, situado entre los barrios de la Cruz del Señor, El Perú y La Salud, proyectado por los arquitectos Federico García Barba y José Lorenzo García García -recibieron por ello el Premio Oraá de Arquitectura Canaria- fue inaugurado en 1992 con 22.000 metros cuadrados de superficie.

Debido a la acusada pendiente del terreno, con un desnivel superior al 11%, para poder facilitar su utilización como zona de estancia y paseo de manera que todos los espacios del parque tuvieran accesibilidad, hubo que realizar cinco terrazas -plazas- de forma escalonada, tipo bancales.

Su interior, distribuido en cuatro recorridos horizontales, permiten la comunicación de las calles adyacentes con las cinco plazas del parque creando una especie de fondo paisajístico o escenario, pues el arbolado va reduciendo de tamaño a medida que las plazas aterrazadas van descendiendo con la topografía, dotando a cada una de ellas con diferentes especies de árboles y plantas, de una floración y un colorido de follaje diferente dentro de la gama de rojos, violetas y verdes, según la época del año, como palmeras Canarias, tuliperos del Gabón, jacarandas, brachychitons, cipreses, etc.

Entre los caminos existentes, bordeados de zonas verdes formadas por césped, encontramos bancos de madera, al sol y a la sombra, y una escultura con forma de cruceta, de Eduardo Gregorio, con la que participó en la Exposición Internacional de Escultura en la Calle, celebrada en esta ciudad en 1973.

Reinauguración

El 29 de mayo de 2021, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife llevaría a cabo la reapertura del parque, después de que fuera clausurado temporalmente para realizar una serie de reformas que mejorasen su deteriorada imagen. La reforma se llevaría a cabo siguiendo las pautas expuestas por los vecinos, los cuales habían solicitado que cada una de sus áreas tuviera una identidad propia como lugar de encuentro, ocio y disfrute de personas y mascotas y que se le añadiera más vegetación.

Por ello, se remodelaron las cinco zonas del parque que estaban desgastadas por el paso del tiempo, se mejoró el asfaltado de los distintos caminos que las entrecruzan, acondicionándolas de tal manera que cada una tuviera distintas áreas temáticas; es decir, zonas de mascotas, parque infantil, aparatos de ejercicio físico, arte urbano, etc.

En la superior se añadieron cuatro mesas de juego (ajedrez) y un pequeño escenario para posibles actuaciones de cualquier ámbito. En la siguiente plaza se conservaron la mayor parte de los árboles existentes, se añadió una pequeña cancha de baloncesto, una red tridimensional y aparatos de calistenia. En la plaza que le sigue a continuación, el artista Iker Muro Murone puso su sello de street art en las paredes de la cancha de baloncesto y se colocaron seis puntos para el ejercicio físico, una mesa de ping pong y cinco de ajedrez, aparte de un escenario.

A la tercera plaza, donde anteriormente estaba el área recreativa para niños, se le añadió moqueta al suelo y se mejoró el entorno con nuevos columpios y construcciones para jugar. En la siguiente plaza se construyó una zona de calistenia con barras y aparatos para hacer ejercicio, junto con una araña de cuerdas para escalar en un terreno de arena, además de mesas con tableros de ajedrez en la zona del mirador. En la plaza que está junto a la avenida de Venezuela se plantó un ejemplar de drago, cuya espectacularidad ofrece una espléndida entrada al parque.

Arte Urbano sobre hormigón

Las paredes de las cinco plazas del parque se decoraron con arte urbano, convirtiéndolas en un museo al aire libre con obras pintadas sobre sus muros que le dan un carácter monumental, decorativo y didáctico, pues cuentan historias, comparten vivencias y reivindican ideas.

Para ello, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, cumpliendo con las exigencias y directrices del proyecto de conseguir transmitir y plasmar el valor social y cultural del parque de Las Indias, contó con la colaboración de varios artistas urbanos del Archipiélago canario, como Matías Mata -Sabotaje al Montaje-, Ione Domínguez, Lauro Samblás, Paula Calavera, Federica Furbelli e Iker Muro -Murone-, quienes lograrían crear, en gran formato, grafitis y murales transformando por completo el aspecto del parque de Las Indias.