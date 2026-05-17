El coste de los carburantes golpea a Canarias

La economía canaria vuelve a mirar al exterior con preocupación. El conflicto en Oriente Próximo y las tensiones derivadas de la guerra en Irán comienzan a trasladarse a los mercados energéticos y a atisbarse en el conjunto de la actividad económica. Los datos de las últimas semanas reflejan el encarecimiento de los carburantes. Los indicadores muestran un cambio de tendencia tras meses de estabilidad.

El Índice de Precios al Consumo (IPC) crece impulsado por los componentes que más afectan a una región ultraperiférica y dependiente del exterior como la canaria. La subida de los combustibles genera gastos que golpean en mayor medida a las Islas debido a la fragmentación territorial, la dependencia del transporte marítimo y aéreo y el elevado peso de las importaciones en el abastecimiento.

Las consecuencias de las tensiones en el estrecho de Ormuz, los ataques a infraestructuras energéticas de la zona y la inestabilidad general en Oriente Medio tienen en Canarias una traducción directa sobre la vida cotidiana, los costes empresariales y el principal motor económico de la región, que es el turismo. El Archipiélago depende de la conectividad aérea y marítima para garantizar su movilidad, el suministro de mercancías y la llegada de visitantes. Cualquier alteración prolongada en el precio de los combustibles golpea aquí con mayor intensidad.

Tras años de crecimiento continuado desde la recuperación pospandemia, los aeropuertos canarios han comenzado a registrar descensos en el número de pasajeros. Marzo cerró con una caída cercana al 1%, mientras abril profundizó la tendencia con un retroceso del 3,5%. El balance acumulado del primer cuatrimestre de 2026 ya es negativo. Puede parecer un ajuste moderado después de cifras récord, pero supone un cambio de ciclo que no conviene ignorar.

El turismo es sensible a las incertidumbres, al costo de los desplazamientos y a las expectativas económicas de las familias europeas. El aumento del precio del queroseno amenaza con encarecer los billetes aéreos y alterar la programación de las compañías aéreas. Aunque las autoridades y el sector trasladan un mensaje de tranquilidad a corto plazo, nadie oculta que una larga duración del conflicto tendría consecuencias severas.

El propio Ministerio de Transportes, tras una carta del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en la que propone medidas que protejan a las Islas, admite «consecuencias dramáticas» en caso de agravamiento de la crisis. El Ejecutivo autonómico alerta del riesgo de desabastecimiento y de la necesidad de cubrir a territorios dependientes como el Archipiélago. Una vez más, no se trata de alarmismo. Se trata de reconocer una realidad geográfica y económica singular. Y prevenir.

El Gobierno de Canarias acierta al reclamar al Estado un plan específico para abordar la situación. Canarias no pide privilegios. Las medidas generales diseñadas desde la Península no tienen el mismo efecto sobre un territorio fragmentado, alejado y sin alternativas terrestres de movilidad. La condición de región ultraperiférica obliga a incorporar mecanismos para garantizar la conectividad y el abastecimiento energético.

Los empresarios advierten de que las medidas previstas para contener el impacto de la guerra de Irán no están teniendo efecto en Canarias. Los carburantes se encarecieron un 14% en abril y un 11% en marzo. Así, la inflación general repunta un 0,7% en las Islas solo en el último mes, tres décimas por encima de la media nacional, con riesgo de que el encarecimiento se traslade a toda la cesta de la compra y termine por dañar el empleo. Ya impacta sobre la industria, el comercio, la agricultura, las desaladoras y el transporte.

La situación invita a abrir una reflexión de fondo sobre el modelo energético y logístico del Archipiélago. Cada crisis internacional demuestra que Canarias está expuesta a factores externos sobre los que no tiene capacidad de control. Reducir esa vulnerabilidad exige acelerar la diversificación energética, reforzar las infraestructuras estratégicas de almacenamiento y avanzar hacia una mayor autosuficiencia, soberanía se dice ahora. Es casi seguro que la incertidumbre internacional marcará los próximos meses. Lo peor es que en un mundo como el actual nadie puede anticipar cuánto durará el conflicto ni cuál será su alcance.