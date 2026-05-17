Busquemos una innovación donde apoyarnos y moveremos el mundo

Campaña de verano en la península de Turismo de Canarias: ‘Islas no aptas para todos los públicos’. / ACFI TV

Canarias vive desde hace años un debate económico que normalmente se plantea de forma demasiado simple: turismo e inmobiliario frente a innovación y productividad. Pero probablemente la realidad sea bastante más compleja.

Es cierto que nuestra economía necesita avanzar hacia sectores de mayor valor añadido, más tecnología, más conocimiento y mayor productividad. Los datos europeos y nacionales muestran que seguimos teniendo dificultades para transformar inversión en capital productivo avanzado, especialmente en innovación, digitalización e industria tecnológica.

Ahora bien, también conviene hacer una reflexión incómoda pero necesaria. No se puede analizar el desarrollo económico de Canarias olvidando el contexto histórico y estructural del archipiélago.

Durante décadas, Canarias no solo necesitaba innovar. Necesitaba construirse. Había que crear: vivienda, infraestructuras, puertos, aeropuertos, conectividad, zonas turísticas, actividad económica, empleo, o clase media. Y eso se hizo principalmente a través del turismo, la construcción y el desarrollo inmobiliario. Pues en ello también participaban los canarios.

Reducir todo ese proceso a “mala inversión” sería injusto e incluso incorrecto desde el punto de vista económico. Gracias a esa acumulación de capital físico, Canarias logró elevar renta, empleo y bienestar social durante décadas.

El problema quizás no estuvo en construir, sino en no evolucionar suficientemente después y sobre todo en el momento adecuado.

Porque mientras otras economías fueron utilizando parte de esas rentas para industrializar, internacionalizar empresas, invertir en I+D, digitalizar procesos, generar tecnología o aumentar productividad, Canarias continuó concentrando gran parte de su capital en sectores de rentabilidad rápida y bajo riesgo relativo.

Pero incluso ahí conviene evitar simplificaciones.

El capital no se mueve por ideología. Se mueve por incentivos. Tanto para inversores propios o externos. Si una inversión inmobiliaria ofrece garantías, financiación sencilla, seguridad jurídica, rentabilidad razonable y demanda constante, mientras una inversión innovadora implica más riesgo, dificultad de escalado, mercado pequeño, falta de financiación, escasez de talento especializado, es lógico que gran parte del ahorro termine concentrándose en activos inmobiliarios.

Ese es probablemente uno de los grandes círculos estructurales de Canarias: No hay suficiente innovación porque el tejido empresarial dominante no la demanda, y el tejido empresarial no cambia porque el capital sigue concentrándose donde históricamente ha funcionado mejor.

Por eso el reto no debería plantearse como una guerra entre turismo e innovación, o entre construcción y tecnología. El verdadero desafío consiste en utilizar la fortaleza de los sectores tradicionales para financiar una economía más compleja, más diversificada y más productiva.

Canarias no necesita destruir sus motores económicos. Necesita evolucionarlos, cuando no complementarlos. Y eso exige un debate mucho más profundo sobre: productividad, tamaño empresarial, fiscalidad, incentivos, financiación, formación, internacionalización, logística, talento, y estrategia económica de largo plazo.

Porque innovar no es solo pedir innovación. También es crear las condiciones para que innovar sea rentable. Un proceso, por cierto, en el que las universidades han estado mucho tiempo al ralentí en cuanto a transferencia tecnológica a la economía real se refiere.