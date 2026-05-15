El adorador de Satán

Archivo - El Papa León XIV recorre la plaza de San Pedro en Papamóvil por primera vez antes de la misa de inicio de su Pontificado, a 17 de mayo de 2025, en Ciudad del Vaticano. / Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

–A ver si contesta de una vez. ¿Sí? ¿Oiga? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Es Su Santidad?

–Who am I speaking to?

–¿Cómo?

–¿What?

–Oye, Ricardo, ¿no me habías dicho que este Papa hablaba español?

–Eso dice la Wikipedia, Ángel Víctor…

–Joder, ¿para eso eres asesor del Gobierno de España? ¿Para citarme la Wikipedia?

–No soy digno, ya sé que no soy digno…

–¿No soy digno y que más?

–No soy digno, ministro.

–Después hablamos, calamidad, que eres una calamidad. ¿Sí? ¿Oiga? ¿Es el Papa? ¿El representante de Dios en la Tierra? ¿El ocupante de la Silla de San Pedro? ¿El Obispo de Roma? ¿El Hombre Sonriente que Siempre Parece Recién Salido de una Lavadora?

–Otra vez. Pero qué pesados, bambinos. No hemos pedido nada.

–¿A quién?

–A ustedes, a Glovo. Buenas tardes…

–No, no, espere. No soy de Glovo. Soy Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial para Ganar la Guerra Civil del Gobierno de España.

–Aaah, qué hermoso, qué realmente hermoso. Hay nombres que prefiguran un destino. Es usted entonces el ángel del Gobierno de España…

–Ese mismo.

–¿Entonces cree en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra?

–No solo creo en Él, Santidad, sino que lo conozco personalmente. Esa tarde teníamos agendado tomarnos un café, pero se fue a un mitin en Huelva con Marisú. Pero no hablemos de teología. Le llamo porque hay algo de una gravedad extraordinaria que nos preocupa mucho en su próximo viaje a las Islas Canarias…

–Tengo una gran ilusión en ese viaje, porque mi antecesor, el Papa Francisco, soñaba con visitar las islas y probar el almogrote, un regalo de Dios, que estuvo a punto de citar en su última Encíclica. Casimiro siempre le mandaba un frasco…

–Estoooo… ¿usted conoce a Casimiro Curbelo?

–Casimiro es muy apreciado en el Vaticano. Su Santidad Benedicto XVI siempre decía: «Casimiro sabe latín, y si hubiera presentado al puesto, yo no sería Papa». De hecho, no sé si usted lo sabe, Ángel, que tanto en La Gomera como en el Vaticano lo llaman El Papi.

–Qué me va a contar usted a mí. En confianza, hablando entre nosotros, ¿qué sabe del presidente del Gobierno de Canarias, un hombre llamado Fernando Clavijo?

–¿Clavijo? Huuumm. Ah, sí, sí. Pues lo que usted dice, querido y angelical amigo. ¿Es el presidente del Gobierno de Canarias, no? Sin duda lo veré cuando llegue.

–¡Ni se le ocurra! Tengo algo que decirle, pero es absolutamente confidencial. Algo peligroso, obsceno y terrible.

–Me asusta usted más que la comida que me ponen los cardenales en la mesa.

–Pues debo decírselo. Clavijo es un satanista.

–¿Cómo dice?

–Clavijo es un adorador del diablo. Is a devil worshipper. ¿Esto está bien escrito, Ricardo? Clavijo love Satan.

–¡Que Dios nos ampare!

–Como usted comprenderá, no puede coincidir en ningún acto con Su Santidad. Invocaría los poderes del Maligno para destruirnos inmediatamente en una llamarada…

–Ah, usted estará presente…

–Al ladito suyo.

–Qué amable.

–Corre un gran riesgo, Santo Padre. Sabemos que Clavijo convoca habitualmente al Macho Cabrío en la Mesa Mota mientras recita el Estatuto de Autonomía artículo tras artículo … Se me eriza la piel al recordarlo…

–¿Y El Macho Cabrío lo obedece?

–Le come de la mano. Para evitar que lo reconozcan él y sus perversos acólitos lo llaman Manuel Domínguez.

–Esto es una pesadilla espeluznante. ¿Qué puedo hacer?

–Déjelo en nuestras manos. Conocemos a ese réprobo incalificable. No se preocupe. Nos arreglaremos de cualquier manera para que Clavijo no esté presente en su estancia en Canarias.

–¿Seguro?

–Completamente. ¿Usted lo vio en Granadilla?