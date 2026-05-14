Ellos no guisan y ellos no comen

Los viejos roles de género siempre regresan, camaleónicos, buscando fórmulas nuevas para que los avances se conviertan en retrocesos. Existen casos muy evidentes como las tradwives, donde parece que una mayoría sensata –o, al menos, para mi algoritmo bien entrenado– no tiene dudas sobre la misoginia que se exhibe campante en las redes sociales. Otras, enmascarándose como modas inofensivas, se le cuelan a la gente por los ojos, anidan en sus mentes y los huevos eclosionan sin que casi lleguen a darse cuenta.

Un abismo separa la energía femenina de la masculina. Es puro girl math: las mujeres de alto valor mantienen un body count bajo para no convertirse en indeseables. El clean look siempre debe estar a punto, no vaya a ser que una tenga aspecto de loca feminista con criterio y gustos propios que no busca complacer la mirada masculina. Y cuidado, no te atrevas a pedir la empatía y los cuidados que cualquier relación sana necesita, porque eso ya es princess treatment.

Esta es la misma basura misógina que siempre han querido meternos en la boca, solo que ahora viene reciclada con un lazo rosa y brilli brilli. Todo esto te lo cuenta un tipo en sus cuarenta que está soltero y busca una chica que ha dejado de ser adolescente hace cinco minutos para que dé a luz a su enjambre de abejorros. Te dirá que es por pura biología, que el útero pierde calidad con las canas, pero la ciencia dejará de importarle en su mismísimo escroto: no le interesa saber que sus espermatozoides son peores candidatos para engendrar bebés cuantos más años cumple. Porque opinar, mi bro, solo se hace de los cuerpos ajenos, ¿no es así?

Los bros, gurús, incels y demás habitantes de la manosfera saben que esto no cuela, y por eso han decidido enterrarse en su propio fango. Hay estadísticas desalentadoras que reflejan una vuelta a los valores conservadores entre la juventud, y ahí también se incluyen muchas chicas que no quieren darse cuenta del daño que se están haciendo a sí mismas. Pero también estamos viviendo el pleno apogeo de la cuarta ola feminista; una ola que se ha negado a permanecer en silencio y que está integrada por mujeres decididas a no volver a ese terreno de sumisión que ocupábamos antes.

Las estadísticas muestran otra realidad incontestable, y es que existe una gran brecha entre la ideología de los hombres y las mujeres en las generaciones jóvenes, donde muchos de ellos se mueven en el espectro conservador y muchas de ellas habitan ese espacio que no pretende arrebatarnos derechos. Ellos lo saben, y por eso están creando mujeres virtuales con IA para que solo satisfagan y obedezcan sus caprichos. Así continúan reproduciendo la misma cosificación a la que nos han sometido a lo largo de la historia, la misma hipersexualización con la que nos han retratado en el arte y la misma sumisión con la que fantasean, materializándola a través del porno.

El crecimiento del feminismo y la expansión de los valores conservadores no son ninguna contradicción. Una moneda tiene dos caras, toda acción conlleva reacciones. A más machistas se vuelven ellos, con más fuerza respondemos nosotras. Me gusta ver el feminismo como un oleaje que, en sus idas y venidas constantes, se apodera poco a poco de las costas, erosiona la tierra y se la traga. Parece que el mar remite, pero siempre vuelve y deja marcas nuevas.

Hay momentos en que el camino hacia el futuro parece tomar el rumbo opuesto porque, si nos quedamos con esta misma analogía, todo terreno ganado puede perderse. Pero esa misma retórica es lo que, cuando estoy optimista, me sigue dando esperanza: siempre puede recuperarse de vuelta. Así seguimos, a pico y pala. Los que no quieran hacerse a la idea de que la sumisión no está en nuestros planes, ya se han cavado su propio agujero.