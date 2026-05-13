El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de / Europa Press Canarias - Europa Press

Canarias fue elegida para auxiliar al crucero afectado por un brote de hantavirus porque su sistema sanitario es excepcionalmente bueno, pero el sistema sanitario canario no participó en ningún momento en el operativo de rescate.

Desde un punto de vista sanitario el grueso del trabajo correspondió a Sanidad Exterior, un servicio singularmente maltratado pese a encargarse de la vigilancia sanitarias de fronteras y el cumplimiento de la vacunación internacional, pero para todos los puertos del Estado en Canarias no se cuenta más que con seis médicos en plantilla que tuvieron que doblar turnos y concentrarse en la situación del crucero infectado. Han cobrado un euro la hora extra. En toda España solo quedan 51 profesionales. Ningún ministro los ha recibido desde 2010. Mónica García tampoco.

Canarias debe sentirse orgullosa por el operativo desplegado, pero ni el sistema sanitario, ni los recursos policías, ni los responsables políticos de Canarias estuvieron involucrados en el operativo desplegado por dos ministerios y medio. Canarias no ha jugado absolutamente ningún papel.

Hay que estar orgulloso, pero no pusimos en riesgo a nadie; no hubo ningún peligro en ningún momento, pero todo estos nos debería llevar a reventar orgullosamente orgullosos de estar orgullosos.

Todos los pasajeros estaban asintomáticos, lo cual se presentó como una noticia tranquilizadora, pero a las pocas horas de abandonar el buque, varios mostraron evidencia de estar contagiados, lo cual se consideró una prueba de lo bien que funcionó el operativo de rescate.

La ministra de Sanidad explicó que los traslados se estaban haciendo con las máximas medidas de seguridad y protección, pero no realizó las PCR a los pasajeros que abandonaban el crucero por grupos “porque no lo marca el protocolo”. Tampoco se realizaron las pruebas PCR en Cabo Verde, pero se repitió incesantemente, mientras el buque se dirigía a Canarias, que todos los pasajeros estaban asintomáticos, procurando inducir que “estar asintomático” significa “estar sano”.

El Ministerio de Sanidad no informó ni puntual ni correctamente al Gobierno de Canarias sobre aspectos materiales, sanitarios, epidemiológicos ni logísticos, pero tampoco informó al Gobierno de la Comunidad de Madrid del traslado de los catorce cruceristas españoles al Hospital Gómez Ulla.

Al principio los españoles podían irse a sus casas (Margarita Robles) pero luego tenían que resignarse a la cuarentena, ahora quizás a los veinte días puedan regresar a sus hogares.

Fernando Clavijo no tiene corazón y odia la ciencia, pero cuando Cataluña deja meridianamente claro que no acogerá a ningún migrante menor no acompaño, pues sus razones tendrán.

Los nacionalistas canarios son muy malos porque no son nacionalistas de verdad, pero cuando se portan como nacionalistas de verdad son peores.

Los independentistas vascos y catalanes son buenos independentistas porque lo son de verdad, pero cuando unos celebran la excarcelación de etarras y otros intentan unilateralmente proclamar un Estado propio son todavía mejores.

Fernando Clavijo se queja y protesta por razones exclusivamente electorales, pero Mónica García y Ángel Víctor Torres, en cambio, han anunciado que entraran en sendos monasterios el próximo año amén.

Fernando Clavijo ha utilizado vilmente a toda Canarias, en cambio los socialistas solo han utilizado un barquito infectadito que no podía, que no podía, que no podía navegar.