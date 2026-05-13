Disneylandia

Se fueron los contagiados y no contagiados. Se fue el barco. Se fueron los medios de comunicación de medio mundo. Y se fueron lo ministros y sus séquitos. Y al final no llegaron los ‘marditos’ roedores cargados de patógenos mortales.

Pero me que quedado desconcertado. No sé si lo del hantavirus ha sido una movida engordada con clembuterol mediático o de verdad se trataba de algo peligroso. Por una parte afirmaron que el virus solo se contagiaba si te metían la lengua en la oreja y qué tranquilidad todo el mundo, que no pasaba nada. Por el otro resulta que de doce contagiados ya hay tres que la han palmado. Una coña no parece, perdonen ustedes.

Pero con Madrid nunca se sabe. Al expresidente Mazón, el de Valencia, lo pusieron a parir por estar en el Ventorro cuando la riada se llevó a sus ciudadanos por delante. Pidieron su dimisión, por no estar en el centro de mando de la crisis para dirigir el operativo: «Y si quiere ayuda, que la pida». A Clavijo lo quitaron de en medio del operativo en el minuto uno, le dijeron que no estorbara y le hicieron un Koldo -que ha creado escuela, el jodido- publicando el pantallazo de un whatsapp ‘privado’ de Mónica García con Clavijo.

La ultraderecha quería «recentralizar» España, pero llegan francamente tarde. Ya se las está recentralizando Sánchez, que mandó ocupar Canarias por tres ministros y además aplicó la «prioridad nacional» evacuando primero a los españoles. Lo que nos hicieron no fue un 155 -que tiene rima-, como a los catalanes, porque en Canarias vamos con retraso horario (entre otros retrasos), sino un 113; que tiene otra concordancia vocal.

Creo, sin embargo, que hay un exceso de melindres patrióticos. Que los medios de Madrid se burlen del presidente de los canarios, poniéndole como el flautista de Hamelín guanche, con los ratones en bermudas chapoteando felices en las playas paradisíacas de las Islas, es una noticia de alcance histórico. ¿De cuándo a dónde le han hecho puñetero caso a un presidente canario?

Y, es más, que hayan mandado tres ministros, tres, dos miuras y un manso, es una muestra de la importancia que les otorga Pedro Sánchez a sus territorios de ultramar; a su Guantánamo platanero. Si por ciento cincuenta cruceristas ha hecho tal despliegue, cuando lleguen quinientos africanos en una patera va a aterrizar por las Islas el Consejo de Ministras y Ministros y Ministres en peso. Salvo, claro, que algunos guardias civiles tengan uno de esos «accidentes laborales» que tan acertadamente ha descrito María Jesús Montero, como que se tropiecen con la bala de un narco o les pasen una lancha por encima del tricornio en medio de una persecución. Bien se le veía en la cara al ministro del Interior, Grande Marlaska, lo chungo que estaba, el pobre, obligado a estar en Tenerife cuando lo que él deseaba, ardientemente, era estar en el funeral de los guardias civiles.

Harina de otro costal es la colosal inteligencia política de quienes han parido esta brillante operación de ninguneo centralista contra los nacionalistas canarios. Muy brillante intentar humillar a aquellos con quienes podrías tener que negociar en el futuro. Te aseguras tener que ir con orejas de Mickey Mouse y el rabo entre las piernas.