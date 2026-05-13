Dos años después, seguimos con los Enanos

Retomando los artículos sobre la diáspora de la Danza de los Enanos, promovida como espectáculo de varietés por Bengino Ramos– escritos en El Día el 22/03, 19/04 y 21/05 de 2024–, y para culminar el compromiso de los cinco enunciados, ahora abundaré en los ‘mascarones chicharreros’ de 1894, su nueva puesta en escena y los derroteros del coreográfico entretenimiento.

Recordemos los testimonios y datos vertidos en los últimos años por el entusiasta cronista palmero Manuel Poggio Capote y tantos otros, entre los que me incluyo, sobre el tema, sin olvidar las aportaciones sobre las andanzas cubanas de nuestro primor palmero y las representaciones en diferentes ciudades y acontecimientos en Tenerife así como Gran Canaria en 1892, pero ¿qué pasó con el espectáculo después de ese año?

Para el día de Reyes de 1894 se habían levantado las restricciones sobre la epidemia que había azotado especialmente a la población de Santa Cruz de Tenerife, desde otoño de 1893. Carnavales y Fiestas de Mayo serían el desquite para los sobrevivientes y prometía ayudar a la resiliencia ciudadana con la celebración del cuarto centenario de la Fundación de la Ciudad. El 20 abril se firma el Real Decreto en el que leemos: «Teniendo en consideración los sentimientos de caridad cristiana, de filantropía y de entereza demostrados por el vecindario de la Muy Noble, Leal e Invicta Ciudad, Puerto y Plaza de Santa Cruz de Tenerife durante la invasión de la epidemia colérica ocurrida en el año próximo pasado, y queriendo darle una prueba de mi real aprecio, en nombre de mi augusto hijo el Rey Don Alfonso XIII y como Reina Regente del Reino, Vengo en autorizar a su Ayuntamiento para que una a sus títulos el de Muy Benéfica y ostente en su escudo de armas la Cruz de primera clase de la Orden civil de Beneficencia». Durante los días posteriores, la prensa local y nacional cerraba sus noticias sobre Canarias con la frase ¡Viva Tenerife! No era para menos.

Entre los espectáculos preparados para la celebración de la vida y la salud, el Diario de Tenerife del 11 de abril de 1894 anuncia el programa de actividades para las Fiestas Fundacionales: «2 de mayo a las 8 de la noche. Danza de Enanos organizada por el Sr. D. Beningo Ramos. Se presentará primero en el Teatro y recorrerá luego los sitos más concurridos de la población». La función se llevó un buen susto, pues «a la mitad de la danza se desprendió desde las bambalinas, cayendo sobre un macizo de ramas naturales ya bastante secas, rompiéndose e inflamándose una lámpara de petróleo».

El artífice palmero, sabiendo de lo atractivo y lucrativo del evento, lo programa hasta cinco veces en Santa Cruz para rentabilizarlo y lo lleva de gira. Así encontramos: «Fuera del programa de las fiestas y para que el público pueda disfrutar con más comodidad de este divertido espectáculo, mañana a la noche se presentará en el Teatro la Danza de Enanos», en el Diario de Tenerife el 27 de abril.

Este varieté con los enanos ya no son lo que eran en 1892. Leemos en el mismo periódico dos días después: «Presentóse primero una alegoría de la rendición de Bencomo en la que tomaron parte, declamando y cantando, varios jóvenes de ambos sexos y enseguida se presentaron el Gigantón, bailando y saludando, y los enanos, lujosamente vestidos. La danza es caprichosa y está perfectamente ensayada, así es que el efecto resultó completo y completo el éxito». Ramos le imprimió un giro a la representación desvirtuando, más si cabe, la esencia de la Danza de los Enanos de La Palma, pues las máscaras, hechas por «el hábil artista palmero Aurelio Carmona», según el Diario de Tenerife del 7 de mayo, representará como «liliputienses, a algunas personas muy conocidas en nuestra Capital», como gran novedad.

Se repitió en el Teatro Principal la noche del 6 de mayo y en la Plaza de Toros -como función infantil- el domingo 13 de mayo. El espectáculo incluía un globo aerostático y todo fue fotografiado por el joven Ernesto Bonnet.

Al día siguiente, en el Diario de Tenerife leemos: «Entre los números de las fiestas que en estos días se están celebrando en la Orotava, figurará la Danza de Enanos, a cuyo efecto marchó anoche para aquella Villa el señor D. Benigno Ramos con sus 25 bailarines». Y al Puerto de la Cruz dos días después. El telegrama, transcrito por el mismo diario el 16 de mayo, es magnífico: «Los Enanos han dado una función en el Puerto de la Cruz, siendo recibidos con grandes aplausos y manifestando el público deseos de que se repita el espectáculo el domingo. Varios amigos del Realejo e Icod me ruegan que los lleve allí y he de complacerles. Regresaremos a esa capital el lunes. Los Enanos están todos buenos. Ruégole lo haga público para conocimiento de las familias. Ramos».

En junio vuelve a llenar el Teatro Principal con otra «extraordinaria función para el sábado 2 del corriente, a beneficio del personal que compone la célebre y aplaudida DANZA DE ENANOS […] 1° Sinfonía por la banda militar. 2° Gran batalla entre guanches y españoles. 3° Rendición de Tenerife. 4° Presentación del célebre mascarón, caricatura de una persona muy conocida en esta Capital. 5° Chistoso baile de Enanos parodiando los principales personajes políticos de España». El listado de precios de las entradas publicada no tiene desperdicio, pues no solo habla del caché del espectáculo, sino de su capacidad para atraer el interés del público para completar el aforo.

Para cerrar el mes, y en las fiestas de San Pedro, en Güímar, encontramos que «no faltaron distracciones. Músicas, paseos, iluminaciones, fuegos de artificiales, comedias y Danza de Enanos». Este año fue sin duda un gran año para los Enanos de Benigno Ramos.

El espectáculo se llevó hasta Cádiz. Entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre leemos que: «El Sr. D. Benigno Ramos, que fue a la Península con objeto de exhibir en algunas poblaciones su Danza de Enanos, telegrafía dando cuenta de haberlo hecho ya con gran éxito en uno de los teatros de Cádiz».

El diario de la Tacita de Plata da cuenta del ensayo general: «… la compañía de gnomos canarios […]. Después de una brillante sinfonía sobre motivos andaluces, muy bien ejecutada por la orquesta bajo la dirección del maestro Sr. Martínez [sospechamos que se refiere a Martín Rodríguez], se alzó el telón y apareció en escena un enano (no por la estatura, pues llegaba a los palcos principales, sino por la gran magnitud de la cabeza con relación al cuerpo) perfectamente vestido de andaluz, que después de saludar á la concurrencia y bailar al compás de una alegre polka, presentó a otras dos figuras de su mismo tamaño, que caracterizaban a Sagasta y Martínez Campos, el uno con su sonrisa bondadosa y el otro con su seriedad y franqueza. Mucho rió el público […] pero fue mayor el alborozo al ver salir doce parejas de verdaderos enanos […] representaban otros tantos conocidos políticos, sirviéndoles de parejas doce hembras con caras grotescas, que hicieron aumentar la hilaridad […] En suma, un espectáculo nuevo, muy bien presentado y que, con seguridad, llevará numeroso público al teatro».

Y me pregunto. Si todo esto tuvo tanta relevancia, cómo es que no tenemos una máscara. Al menos una de todas las que se usaron. Dónde podían estar.