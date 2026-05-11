Cumplir, resistir y sentirse orgulloso

La jubilación no es un final, es una conquista merecida. Hoy miro atrás con una mezcla profunda de alegría, orgullo y satisfacción, consciente de haber recorrido un camino largo, exigente y sobre todo, honesto, como me enseñaron mis padres. No ha sido un trayecto fácil. Ha estado lleno de decisiones difíciles, jornadas interminables y responsabilidades que no admitían descanso. Pero precisamente ahí, en esa intensidad constante, es donde reside el verdadero valor de lo vivido, donde me he sentido más cómodo.

Durante años he trabajado con la convicción de que las cosas, grandes o pequeñas, merecen hacerse bien, aunque cuesten más. He defendido ideas, proyectos y personas, muchas veces contracorriente, porque siempre creí que la valentía no es una opción, sino una obligación cuando uno asume responsabilidades. No he entendido nunca el trabajo como una simple rutina, sino como un compromiso firme con unos principios que no se negocian, como la honradez, la coherencia y el esfuerzo.

Han sido años “machacones”, sí, en el sentido más literal de la palabra. Días que empezaban muy temprano y terminaban demasiado tarde, preocupaciones que a mi pesar no se quedaban en la oficina, decisiones que preocupaban incluso en el silencio de la noche. Pero también han sido años llenos de aprendizaje, de crecimiento personal y de una enorme satisfacción interior al saber que cada paso dado tenía un sentido.

Me voy con la tranquilidad de haber cumplido. No con la perfección, porque eso no existe, pero sí con la certeza de haberlo dado todo. Nunca miré hacia otro lado cuando había que actuar, ni opté por el camino fácil cuando el correcto era más duro. Esa es, sin duda, la mayor recompensa que me llevo, la paz de saber que he sido fiel a mí mismo y a los valores que siempre han guiado mi vida, a saber, principalmente la defensa intransigente de la verdad en cualquier circunstancia.

Siento orgullo, sereno, sin estridencias, por el trabajo realizado. Por los logros alcanzados, pero también por las dificultades superadas. Porque en cada obstáculo hubo una oportunidad para demostrar carácter, determinación y compromiso y porque cada desafío afrontado contribuyó a forjar no solo una trayectoria profesional, sino una forma de entender la vida, afrontándola de frente.

La alegría que siento no es solo por cerrar una etapa, sino por hacerlo con la cabeza alta. La jubilación, lejos de ser una retirada, es el reconocimiento a una vida de dedicación plena. Es el momento de detenerse, respirar y valorar todo lo construido. De mirar atrás sin reproches y hacia adelante con la serenidad que da el deber cumplido.

También es un momento de agradecimiento. A todas las personas que han formado parte de este camino, que han compartido esfuerzos, inquietudes y objetivos. A quienes confiaron en mí, además, a los que siempre me han apoyado y también, por qué no, a quienes me han cuestionado, porque de todos aprendí algo. Nadie recorre una vida profesional en soledad y sería injusto no reconocerlo.

Ahora se abre una nueva etapa, distinta, pero no menos importante. Una etapa en la que el tiempo deja de ser una urgencia y se convierte en una oportunidad. Para disfrutar, para reflexionar, para seguir leyendo intensamente, investigando y estudiando, para vivir con otro ritmo. Pero siempre con la misma esencia, la de alguien que ha creído en el trabajo bien hecho y en la importancia de actuar con integridad.

Me jubilo, sí, pero no me retiro de mis principios. Esos siguen intactos, como el primer día. Porque si algo tengo claro es que lo verdaderamente importante no es el cargo que se ocupa, sino la forma en la que se ejerce. Y eso no termina nunca. Quizás ahora los que se tienen que preocupar un poquito son los políticos, porque si ejerciendo el cargo les atizaba con prudencia, fuera de una representación institucional y como ciudadano de la calle, que se agarren lo machos.

Celebro el final de una etapa intensa y exigente, pero profundamente enriquecedora. Y lo hago con la satisfacción de quien ha cumplido, con el orgullo de quien no se ha rendido y con la alegría de quien sabe que, pese a todo y sin duda alguna ha merecido la pena.