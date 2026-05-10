Mejora la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife

En mi anterior artículo de Opinión formulé algunas críticas constructivas a la Feria del Libro de Santa Cruz de Tenerife del pasado año en el sentido de que hubo quejas de editores, libreros, autores y lectores sobre el limitado espacio disponible para el libro y los stands en el Parque García Sanabria. Pues bien, este año, con eso de que han sido cinco días de feria al ser festivo el lunes 4 de mayo, junto a que algunas casetas y stands de las librerías y editoriales, 31 en total, aumentaron su espacio, y al feliz anuncio, por fin, de que vuelve a abrir sus puertas en la Avenida Islas Canarias, junto a lo que fue Teatro Baudet, la añorada Librería del Cabildo. En conjunto, noté a autores, libreros y editores más a gusto.

La realidad es que la Feria del Libro comparte espacio en el Parque con las tradicionales exposiciones de flores y plantas y artesanía, las animadas actuaciones musicales, folclore canario, talleres infantiles y convivencias familiares, todo en el marco de las Fiestas de Mayo, que tanto identifican a nuestro querido Santa Cruz, a tope de público el domingo 3 de mayo conmemorando el 532 aniversario de su fundación en 1494, cuando el Adelantado Alonso Fernández de Lugo clavó en la playa de Añazo (a la altura de donde actualmente se encuentra la parada del tranvía La Fundación) una cruz de madera que da origen a la ciudad, siendo trasladada cada 3 de mayo en procesión por las calles próximas a la Iglesia de la Concepción, donde se conserva, un acto que en otros tiempos recibía el rechazo de algunos ciudadanos disconformes con que se celebre una conquista colonial hecha con la fuerza de las armas contra la población indígena guanche.

Si bien la reivindicación de que aumente el espacio dedicado a los libros sigue vigente, reconozco que ha habido una mejora notable respecto a años anteriores, sin olvidar que antaño hubo ferias dedicadas exclusivamente al libro, como actualmente sucede en otras ciudades.

Enhorabuena a los trabajadores del Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento, siempre dispuestos a colaborar con los miles de visitantes dándoles información, máxime cuando a veces coinciden actos a la misma hora, teniendo que elegir, por ejemplo, entre la presentación de un libro en el Espacio Ángel Guimerá o en el Alfonso García-Ramos, aunque no estaría de más que para futuras ediciones se coloque algún artilugio que dé sombra y suavice el solajero. Este espacio tiene el encanto de que se encuentra junto a la Fuente de los Cisnes, con lo que resulta agradable oir una presentación o una pieza musical con el murmullo de sus chorros de fondo.

Particularmente me interesaron las presentaciones de autores, aunque no pude asistir a todas, pero, concretamente, me gustó la que hizo el novelista tinerfeño Pablo Martín Carbajal al periodista de EL PAIS Sergio del Molino, estableciéndose entre ellos un diálogo fluido y rico sobre la obra del pintor Goya y su supuesta hija, Rosario Weiss, a la que se refiere la novela La Hija, Premio Alfaguara 2026. En un momento del coloquio se hace mención a la Guerra Civil española, asegurando Sergio que sobre ella se ha escrito y hecho poco para la importancia que tiene, de cuyo inicio en Santa Cruz de Tenerife se cumple el próximo 18 de julio 90 años del asalto por el ejército golpista al Gobierno Civil republicano sito en el Palacio de Carta de la Plaza de la República, hoy de La Candelaria.

La Feria ha combinado las intervenciones de escritores canarios, como la lanzaroteña Lana Corujo, y foráneos, como la asturiana Sara Torres, que, en diálogo con Katya Vázquez, explora el deseo entre mujeres, la identidad lesbiana y el pensamiento erótico. Por otro lado, Sonia Cabrera entrevistó a la gaditana Sara Búho, que nace en La Línea de la Concepción junto al mar, al que tiene presente en gran parte de su obra, y tras licenciarse en Derecho y abandonarlo, se entrega a la poesía con una carga importante de denuncia social, logrando su firma una llamativa cola de nuevas generaciones.