Reconocer las islas verdes

Las tres ‘islas verdes’ occidentales de Canarias, El Hierro, La Gomera y La Palma, ofrecen unas características propias y singulares a reconocer para potenciar su equilibrio de forma estructural, fortaleciendo su cohesión territorial. Las ‘islas verdes’ representan el 10,85% de la población de la provincia y el 5,2% de Canarias: 118.000 habitantes, 84.000 en La Palma; 22.000 en la Gomera y 12.000 en El Hierro. Presentó la Cámara de Comercio estos días en Santa Cruz de Tenerife, a cierre 2025, estudio de Coyuntura Insular de las tres islas. Preside El Hierro Alpidio Armas (PSOE), La Gomera Casimiro Curbelo (Agrupación Socialista Gomera ASG), y La Palma Sergio Rodríguez (CC), tres diferentes partidos pero con valoraciones comunes.

El estudio de la Cámara de Comercio analiza la trayectoria 2024-25, aunque centrado en lo próximo sitúa sus dificultades. Donde junto a demandas generales de estabilidad normativa, establecer fiscalidades competitivas, eliminar burocracias, añade otros singulares como el ‘invierno demográfico’, con la menor natalidad de Canarias 0.7-0,8, que es la menor de España. En todas aparece la construcción y el turismo como sectores más activos. Señala para el próximo ejercicio una mayor incertidumbre con debilidades en la demanda, la competencia y sus costes asociados, la logística de la doble insularidad. Mantienen ocupaciones laborales en torno al 45% de su población con paros sobre el 14%. Para revertir la situación se precisa reconocer sus singularidades de forma estructural, por más que con el 5% de la población ,4,5% del PIB y 2,5% del turismo de Canarias, tienen el 25% de la representación política en el Parlamento y una Ley de Islas Verdes actualizada en 2019, de escasa incidencia práctica. Al margen de haber trasladado al ámbito insular las competencias de la antigua Cotmac, las evaluaciones ambientales y la vivienda en 2024.Oportuno cuando allí los cabildos fijan las prioridades a su territorio y a su población.

“Reconocer un estatus económico singular y con carácter permanente”. El modelo ya está inventado en Ceuta y Melilla. Implica una bonificación del 60% del IRPF estatal y autonómico, bonificando la cuota íntegra por rentas obtenidas en su ámbito y sobre actividades económicas, alquiler de inmuebles y ganancias patrimoniales Y para Sociedades bonificar el 50% de sus rentas. Debe ser permanente para revertir y estabilizar población.

“Reconocer el Puerto de Fonsalía”, que ha quedado diluido en el acuerdo timesaring, entre CC y PP para gobernar el Cabildo de Tenerife, por más que los presidentes de “Islas Verdes” lo demanden, en términos de geoestrategia , al estar localizado en el baricentro de las 4 islas y en una zona con el mejor clima marítimo de Canarias. La propuesta originaria fue de Adán Martín como presidente del Cabildo de Tenerife y luego como presidente del Gobierno de Canarias, planteaba unir las redes viarias, marítimas y aéreas. Para incorporar el puerto en la Red de Transporte Europea RTE-T, que exige reclasificarlo, cuando el Puerto de los Cristianos carece de soporte en tierra, colapsa la ciudad y ayuntamiento y vecinos no lo quieren. Precisa importantes mejoras, hasta tanto llegue Fonsalía antes de 20 años.

“Reconocer el Fdcan” ( Fondo de Desarrollo de Canarias) con carácter permanente, que ahora se renueva por 10 años. Prioriza infraestructuras, servicios públicos, tejido económica y comercial y el empleo.Renovada a los nuevos desafíos, vivienda, envejecimiento, usos sociosanitarios. Al Fdcan con fondos Estado y Canarias al 50%, se suman el Feder, FSE+, Next Gen, RUP. Que suman los dos primeros 270 millones de euros para La Palma, 134 millones para La Gomera y 76 millones para El Hierro.

“Reconocer el invierno demográfico”, que se acentúa en ‘islas verdes’ con una natalidad lastrada (0,7 hijos por familia), por la emigración de los hijos mejor formados y sin empleo en la isla. La reversión precisaría una mejora de rentas vía impositiva como la señalada, ayudas a la vivienda, incluido el 20% de entrada hipotecaria, como ya ofrecen varias autonomías. Reconocer la vivienda vacacional específicamente. “Reconocer la sostenibilidad” con modelos asociados a la singularidad, escala y modelo energético de estos territorios insulares de pequeña escala. Sostenibilidad social, económica, ambiental y cultural, integrando en colaboraciones público-privadas a la sociedad civil y a sus emprendedores. Una Canarias, como señalaba estos días el presidente del Cabildo de La Gomera, más justa, equilibrada, con más futuro y oportunidades para todos.