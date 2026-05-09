El diagnóstico

El mercado de trabajo en Canarias continúa mostrando una evolución favorable con rasgos propios que reflejan tanto nuestra especialización productiva como las debilidades estructurales. Todo esto se desprende analizando, no solo los últimos datos publicados, sino toda la serie histórica, la cual permite trazar un diagnóstico bastante preciso de los desafíos que persisten más allá de la mejora coyuntural.

Entrando en materia, según el último dato disponible, el paro registrado en Canarias se sitúa levemente por encima de las 145 mil personas, lo que supone una reducción del 6,0% en términos interanuales y confirma una trayectoria descendente sostenida, participando del ciclo expansivo del empleo sin divergencias significativas en términos agregados con la media nacional. Además, este nivel de desempleo tiene además un valor histórico, ya que representa el dato más bajo desde diciembre de 2007, es decir, desde antes de la crisis financiera. No obstante, el análisis cualitativo revela que la estructura del desempleo sigue presentando elementos de rigidez que no se corrigen automáticamente con el crecimiento económico. En particular, el peso del paro de larga duración continúa siendo muy elevado, situándose en el entorno de 44% del total. Este indicador es especialmente relevante desde la óptica de las relaciones laborales, ya que apunta a problemas de empleabilidad, desajustes formativos y segmentación del mercado de trabajo que requieren políticas activas específicas y sostenidas en el tiempo.

Desde el punto de vista sociodemográfico, la distribución del desempleo muestra patrones persistentes. Las mujeres representan el 57,3% del total de personas en paro que, aunque se reduce en términos absolutos, sigue siendo estructural. Por grupos de edad, la mayor concentración del desempleo se sitúa en los mayores de 45 años, que representan más del 60% del total. Este dato resulta particularmente significativo, ya que combina dos factores de vulnerabilidad centrados en una mayor dificultad de reinserción laboral y el riesgo de exclusión prolongada del mercado de trabajo. Aunque el paro juvenil experimenta descensos más intensos en términos relativos, su peso sigue siendo relevante en términos de transición al empleo de las primeras experiencias laborales.

El análisis sectorial introduce una lectura más compleja del comportamiento del mercado laboral. En términos interanuales, el desempleo disminuye en todos los sectores económicos, lo que apunta a una reactivación tanto del consumo interno como de la inversión, aunque el patrón confirma que la economía canaria sigue altamente expuesta a fluctuaciones de demanda, lo que introduce volatilidad en el mercado de trabajo.

La contratación, por su parte, presenta un comportamiento más irregular. De hecho, en abril se registraron más de 53 mil contratos en las Islas, con una caída mensual del 11,10%, aunque en términos interanuales se observa un ligero crecimiento. Este diferencial apunta a una menor intensidad en la generación de nuevas relaciones laborales, lo que puede estar relacionado con una mayor estabilidad relativa del empleo existente o, alternativamente, con una menor rotación en el mercado de trabajo. En este contexto, el peso de la contratación indefinida adquiere especial relevancia. No obstante, desde un enfoque técnico conviene matizar que una parte significativa de estos contratos se canaliza a través de modalidades como el fijo discontinuo. Esto introduce una diferencia entre estabilidad formal y estabilidad efectiva, ya que la continuidad en la prestación de servicios no siempre está garantizada.

Desde la perspectiva de la ocupación, la afiliación a la Seguridad Social refuerza la imagen de crecimiento del empleo. Canarias alcanza los 962.896 afiliados, el máximo histórico, con un incremento interanual del 2,55%, ligeramente superior al del conjunto nacional. Este crecimiento tiene implicaciones directas sobre las cotizaciones sociales, ya que el aumento del número de afiliados y la mejora de la estabilidad contractual tienden a incrementar los ingresos del sistema. Sin embargo, el análisis de las bases de cotización y de la estructura sectorial sugiere que este aumento se produce en gran medida en actividades de baja productividad, lo que limita el crecimiento potencial de los ingresos por cotizaciones.

Por regímenes de cotización, el General continúa siendo el principal motor del crecimiento de la afiliación. Su evolución refleja de forma directa la dinámica del empleo asalariado, que ha experimentado un incremento sólido en términos interanuales, en línea con la recuperación económica. Por su lado, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos presenta una evolución más moderada, aunque positiva. El número de afiliados por cuenta propia en Canarias continúa creciendo, alcanzando máximos históricos mostrando una dinámica más estable, con menor sensibilidad a los ciclos de corto plazo. En este sentido, el crecimiento del trabajo autónomo en Canarias responde en buena medida a la estructura económica del archipiélago, caracterizada por un elevado peso de microempresas. Sectores de servicios de mercado concentran una parte importante de los trabajadores por cuenta propia. Sin embargo, esta configuración también implica limitaciones en términos de productividad y de capacidad de generación de ingresos.

El comportamiento del empleo debe analizarse también en relación con la evolución de la población activa. En el Archipiélago, el crecimiento de esta en los últimos trimestres ha sido significativo, impulsado tanto por factores demográficos como por la incorporación de nuevos participantes al mercado de trabajo. En este contexto, el aumento del número de ocupados adquiere una relevancia especial, ya que no solo responde a la creación de empleo neto, sino también a la capacidad del mercado laboral para absorber este incremento de la oferta de trabajo. Este fenómeno tiene implicaciones relevantes desde el punto de vista de las relaciones laborales. Un crecimiento de la población activa superior al del empleo puede generar tensiones en el mercado de trabajo, presionar a la baja los salarios en determinados segmentos y aumentar la competencia por los puestos disponibles. Al mismo tiempo, refleja una mayor participación laboral, lo que en principio es positivo desde una perspectiva macroeconómica, pero exige una capacidad suficiente de generación de empleo.

A modo de conclusión, el mercado de trabajo en las Islas presenta una evolución positiva en términos agregados, con descensos del paro, aumento del empleo y niveles récord de afiliación. Sin embargo, este escenario convive con desafíos estructurales significativos. La elevada incidencia del paro de larga duración, la persistencia de desequilibrios sociodemográficos, la dependencia de sectores de baja productividad y la limitada capacidad de generación de cotizaciones de alto valor configuran un panorama complejo. La interacción entre el crecimiento de la población activa y la evolución de los ocupados añade un elemento adicional de análisis, al evidenciar que la mejora del empleo no es suficiente por sí sola para resolver los problemas estructurales del mercado laboral. En este contexto, las políticas económicas deben orientarse no solo a fomentar la creación de empleo, sino también a su capacidad de generar valor añadido. Solo así será posible consolidar la convergencia con el entorno.