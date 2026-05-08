La infinita babosería

Bastó con que el presidente Fernando Clavijo exigiera interlocución con el jefe del Gobierno español o al menos con la ministra de Sanidad por la crisis del hantavirus y el envío del MV Hondius a Canarias para que se pusieran en acción. Clavijo había hecho lo que cualquier dirigente político responsable en una coyuntura de crisis: exigir una información precisa y una explicación congruente sobre la estrategia del Gobierno central. A los babosos del PSOE se les antojó un escándalo. Una de sus ocurrencias más estúpidas en los últimos meses es que Clavijo no ejerce sus competencias, cuando lo que les molesta es que lo haga. ¿Exigir información sobre protocolos y traslados y medios es una barrabasada? ¿Demandar una explicación sobre por qué debe ser en un puerto canario es un delito de lesa humanidad? ¿Pedir que en el comité de colaboración técnico-administrativa figure un representante de la comunidad autónoma supone un circo político, una escandalera miserable, un gesto deshumanizado?

Aquí hay que callar. Callar y esperar a que el Gobierno central tenga la deferencia de informarnos de lo que le plaza, por supuesto, y en el instante que nos plazca. «No vamos a distraernos un minuto con el ruido y avanzaremos al lado de la ciencia», dice la ministra. ¿De veras? ¿No van a ustedes abrazar el animismo de los boro boros para acabar con el brote vírico? ¿Qué carajo tiene que ver esto con facilitar información continua por canales estables y oficiales? ¿Un presidente canario no puede –mejor dicho: no debe– reclamar todas las medidas e instrumentos disponibles para minimizar hasta la insignificancia el riesgo de infección entre los canarios? ¿El Ministerio de Sanidad trabaja con criterios científicos pero Presidencia del Gobierno de Canarias tiene chamanes al frente del SCS y los centros hospitalarios? Todo esto resulta delirante y mezquino y va en contra de una gobernanza racional, cooperativa y eficiente de una crisis o amenaza de crisis. Sanidad Exterior no dispone de más de una decena de médicos facultativos en los puertos y aeropuertos de la Comunidad autonómica. Será imprescindible contar con profesionales de la sanidad pública canaria, sobre todo si las cosas se complican en los próximos tres o cuatro días. Ayer se confirmó que en el barco lleva abordo el cadáver de un infectado por el virus, no se conoce aun exactamente bajo qué condiciones.

La descalificación del presidente canario debe ser sistemática y continua, aunque finalmente a Mónica García no le haya quedado otro remedio que dialogar con él. Para los atacantes debe quedar claro que ejercer como presidente de Canarias es una bajeza, es canallesco, es miserable, es vergonzoso, es indigno, es ruin. Las declaraciones de Clavijo a medios de comunicación nacionales han terminado por enloquecer a los socialistas isleños y ha empezado una auténtica competición entre estadistas sobrevenidos y mamachichos indignadas para apostrofarle: Madrid está mirando y uno debe saber estar a la altura de su nómina presente pero, sobre todo, de la nómina futura. Sin duda estará en minoría pero se me antoja lo contrario. Los que están brindando un espectáculo repugnante de servilismo hacia Madrid son todos aquellos dirigentes y cargos públicos socialistas canarios que quieren seguir siéndolo a cualquier precio, incluido el de pensar por su cuenta y priorizando la salud y la vida de sus conciudadanos. Uno puede estar en desacuerdo o no con Clavijo en sus reclamaciones, y manifestar el acuerdo o el desacuerdo, pero el expediente de degradarlo moralmente es de una bajeza difícilmente superable. Lo más penoso (o ridículo) es que los comprometidos con esta operación están convencidos de su excepcional virtud ética, de una humanidad tan grande que no les cabe en el pecho o en los glúteos, y gastan y desgastan el Tik Tok para demostrar su infinita solidaridad, la nobleza de sus almas cagaleras y sobre todo la proximidad de las elecciones autonómicas y locales de 2027.. n