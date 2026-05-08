El fénix de Europa

Europa no quiere más guerras, como ha quedado claro al negarse a participar con EEUU en la nueva contienda en Oriente Medio, que no respeta el orden jurídico internacional ni los derechos humanos de la población civil.

De nuevo, el Viejo Continente hace gala de sus valores fundacionales: la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad. La UE quiere mantener su espíritu humanista de paz y unidad, renacido como ave fénix de sus cenizas, hace ocho décadas, tras la barbarie y la división territorial que dejó la Segunda Guerra Mundial.

Desde el mundo académico y escolar, preocupa que las nuevas generaciones, que representan el presente y el futuro de la sociedad, no estén integrando y compartiendo tanto esos valores fundacionales como las generaciones anteriores de los boomers y los millennials. Celebrar el Día de Europa en día laboral, con actos puntuales e iluminando de azul edificios, no es suficiente para concienciar más sobre cómo han triunfado nuestras democracias europeas frente a tantas guerras y a tantos dictadores, y cómo la cultura humanista de raíz grecolatina ha creado paz y progreso social.

Y ese fénix humanista europeo no deja de renacer y sobrevivir con nuevos libros y publicaciones, como ocurrió antes con el cristianismo medieval, el Renacimiento, la Ilustración y los planes de humanidades del siglo XX, con asignaturas de lengua, literatura, historia, filosofía... Esa actualización de tanta sabiduría acumulada podría salvaguardar nuestro espíritu paneuropeo, ante tantas dudas presentes de si la UE estará dejando de ser un buen modelo político y social para el resto del mundo.

Un libro sobre cómo cayó un dictador por su ambición ciega es lo que nos ilustra Emilio del Río Sanz en “Pequeña historia de la antigua Roma” (2026: 157), con el ejemplo, entre otros muchos, de Julio César “que se creía dueño del mundo y que quería sellar su nombre en la historia con una gesta que superara a la del macedonio (A. Magno)”, pero, como sabemos, acabó asesinado por algunos senadores, dentro del propio Senado.

Sobre cómo la mitología griega y su literatura filosófica vienen siendo ejemplos didácticos para poder entendernos mejor a nosotros mismos, tenemos el libro: “Ecos del Olimpo” (2025) de Álex Rovira Celma, con cinco mitos como espejo emocional humano (Narciso, Pigmalión, Quirón, Sísifo y Fénix), y también otro libro que sitúa geográficamente a todos los personajes míticos, el extraordinario “Atlas mitológico de Grecia” (2026) de Pedro Olalla Glez. de la Vega, con la posibilidad de conocer mejor sus significados psicológicos y arquetipos sociales implícitos. Por ejemplo, el mito de Eneas que, tras la guerra de Troya, carga en la espalda a su padre y lleva de la mano a su hijo, permitiéndonos intuir tres edades del ciclo vital y la responsabilidad con ellas: Eneas adulto en activo, el presente; su padre anciano y dependiente, el pasado; su hijo pequeño y dependiente, el futuro.

Europa debería recordar y celebrar más su raíz política, jurídica y artística, con sus imperfecciones, que, según la gran experta Mary Beard (SPQR, 2016), “al cabo de dos mil años, sigue siendo la base de nuestra cultura y nuestra política…” pero sin caer en eurocentrismos ya que, cómo nos recuerda la también profesora Josephine Quinn en su libro “Cómo el mundo creó Occidente” (2025), muchos de los hitos grecolatinos procedían del vecino Oriente Medio como, por ejemplo, los códigos de leyes, el alfabeto y, sobre todo, la “elección democrática por sorteo” en Atenas que ya existía en Asiria, 1.500 años antes.