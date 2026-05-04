Primero de mayo

Pequeños detalles. El XXX Congreso Federal del PSOE se celebró en 1984, dos años después del arrollador triunfo de las elecciones generales de octubre de 1982. Fue un congreso de la exaltación de un partido que no solo gobernaba en España sobre una mayoría absoluta de 200 diputados: lo hacía además con una oposición impotente y bajo una tierna e incesante llovizna de ilusiones y adhesiones. Pero yo solo quería recordar un gesto nimio, tan nimio que muchos no repararon en él. Como es obvio Felipe González fue elegido secretario general y Alfonso Guerra vicesecretario general, cada uno a un lado del lado correcto de la historia. Felipe, con chaqueta y corbata, hizo un discurso corto. Y se cerró, según el ritual, con la Internacional. Ocurrió entonces. La gran mayoría levantó el puño. Incluido Guerra. Pero Felipe González no. El secretario general -casi divinizado por el congreso - mantuvo los brazos pegados al cuerpo. Tampoco cantó ni simuló cantar ninguna estrofa. Nunca más lo había de hacer en el futuro.

Algún tiempo después escuché o leí reproches a Felipe González, sin contar con críticas acerbas que denunciaban el gesto. En realidad no se trataba de nada de eso. Felipe González, simplemente, recordó que era presidente del Gobierno. Por supuesto era el líder del PSOE, y se presentó a la reelección, negoció, influyó en la composición del comité ejecutivo federal. Pero también era el presidente de todos los españoles, incluidos los que no le había votado, y renunciar al puño el alto le pareció un gesto a favor de cierta institucionalidad, el gesto de un presidente del Gobierno respetuoso con los gobernados. Por supuesto esto ya no existe.

El pasado día 1 de mayo se celebraron las desfallecentes manifestaciones sindicales, que ya solo reúnen a los liberados y personal administrativo de las principales centrales, es decir, de las generosamente subvencionadas. Los trabajadores han sido sustituidos en las manifas por los cargos públicos de los partidos de izquierdas: una oportunidad más para petar las redes sociales con sus fotos, sus grabaciones y sus sandeces propagandísticas. No se corta absolutamente nadie: ni ministros, ni secretarios de Estado, ni directores generales, ni diputados, ni asesores. Si Pedro Sánchez no se pone tras la pancarta es exclusivamente por problemas de seguridad. Los socialistas no tienen ningún inconveniente en protestar por carencias y malestares y frustraciones de los ciudadanos, a ver quién empieza a arreglar estas cosas, por favor, un poco de seriedad, que vamos empeorando desde hace años Pero si se manifestó incluso la ministra de Vivienda, que está realmente indignada por la situación de la vivienda, por la escasez de la vivienda, por la imperiosa necesidad de aumentar la oferta de viviendas. A su lado estaba la suripanta que en la Asamblea de Madrid berreo que si alguien tenía cuatro o cinco pisos había que freírlo a impuestos y expropiárselos. El salario real lleva 30 años estancado en el país (descontando la inflación) solo se ha incrementado un 5% desde 1995. La productividad media española desde 2001 solo representan el 64% de la alemana y el 63% de la francesa. España está entre los tres países de la UE con mayor pobreza infantil y entre los seis con mayor riesgo de pobreza severa y exclusión social. Pero los políticos manifestantes se dedicaron, sobre todo, en profetizar el caos apocalíptico de la llegada de la derecha y la extrema derecha, la estricta necesidad de que el sanchismo siga velando por nosotros. En el caso del ministro Ángel Víctor Torres, con camiseta blanca e intentando mantener cubierta la coronilla, se trataba de poner a parir al Gobierno de Canarias, que para eso se pasa tres días a la semana en las islas girando visitas de incógnito, porque no se entera nadie. Porque en España ya no existen verdaderos problemas laborales desde junio de 2018 y por eso mismo las manifas del Primero de Mayo son ya, compañeros y compañeras, un parque temático rodante sobre la polimorfa sinvergüencería de una izquierda dedicada a sobrevivirse a sí misma.