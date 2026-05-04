Conciencia y comunion

En tiempos en los que tanto se habla de participación y de “caminar juntos”, conviene preguntarse qué es lo que verdaderamente puede sostener una comunión real. Porque no basta con reunirse, ni con escucharse superficialmente. La unidad, si ha de ser algo más que apariencia, necesita un fundamento más hondo que el simple acuerdo. Y ese fundamento, aunque a menudo se olvide, está en el interior de cada persona.

John Henry Newman lo expresó con una lucidez que hoy resulta especialmente actual: la conciencia no es un refugio privado donde uno decide a su antojo, sino el lugar donde la verdad nos alcanza. No es la voz del propio gusto, sino -en sus palabras- el eco de una voz que nos precede. Por eso, lejos de aislarnos, la conciencia bien formada nos saca de nosotros mismos.

El problema contemporáneo es haber confundido conciencia con opinión. Cuando cada uno se convierte en medida de sí mismo, la convivencia se vuelve frágil, y la comunidad, imposible. Entonces, hablar de caminar juntos se reduce a negociar diferencias, a sumar voluntades sin horizonte común. Pero eso no es comunión: es, en el mejor de los casos, coexistencia.

La verdadera conciencia, en cambio, incomoda. No confirma automáticamente lo que pensamos, sino que nos obliga a confrontarnos con lo que es verdadero. Exige formación, silencio, escucha. Y, sobre todo, exige humildad. Porque quien reconoce una verdad que no ha fabricado, entiende que no puede vivir de espaldas a los demás.

Ahí comienza algo decisivo: la conciencia auténtica abre a la comunión. No porque elimine las diferencias, sino porque las ordena. Cuando varias personas buscan sinceramente la verdad -no imponerse-, se hace posible un encuentro distinto. No se trata de quién tiene razón, sino de dejarse alcanzar por ella.

En este sentido, la Iglesia -y también la sociedad- no se construyen desde la suma de subjetividades, sino desde la convergencia en algo que las trasciende. Ya el Concilio Vaticano II habló de la conciencia como un “santuario” donde el ser humano se encuentra a solas con Dios. Pero ese encuentro, si es verdadero, no encierra: envía, vincula, compromete.

Por eso, cualquier propuesta de vida compartida -también la llamada sinodalidad- solo será fecunda si parte de esta verdad interior. Sin ella, todo se convierte en procedimiento. Con ella, en cambio, aparece una forma distinta de estar juntos: más exigente, pero también más humana.

Tal vez hoy necesitemos volver a lo esencial. Menos ruido y más escucha. Menos afirmación de uno mismo y más apertura a la verdad. Porque solo desde ahí es posible algo que no se improvisa: una comunión que no dependa de afinidades pasajeras, sino de haber descubierto, juntos, algo que merece ser vivido.

Quizá ahí se encuentra una de las innovaciones sociales más necesarias de nuestro tiempo: entender la sinodalidad no como una técnica organizativa, sino como una cultura de la escucha verdadera. Una sociedad que aprendiera a discernir -y no solo a opinar-, a buscar la verdad en común -y no solo a defender posiciones-, generaría vínculos más sólidos y decisiones más justas. No es un ideal ingenuo, sino una tarea concreta: educar la conciencia para que lo común no sea imposición ni suma de intereses, sino fruto de una verdad compartida que hace posible convivir de otro modo.