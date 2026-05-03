El turismo reduce el paro en Canarias

El mercado laboral canario comenzó 2026 con una tasa de paro que converge con intensidad hacia la media nacional. Tras años en los que el Archipiélago ha encabezado los índices de desempleo en España, los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del ejercicio reflejan una sostenida creación de empleo y una reducción del paro con mayor intensidad que en el conjunto del Estado.

En el citado periodo, Canarias sumó 17.000 empleos y redujo el paro en 14.400 personas, hasta el 11,4%, mientras que en el conjunto del país se destruyeron 170.300 puestos de trabajo, lo que contribuyó a elevar el desempleo por encima del 10,8%.

Este cambio no es casual ni responde a un giro, sino que en las Islas tiene un motor claro: la fortaleza y el dinamismo del sector turístico desde que finalizara la pandemia.

La temporada alta de invierno ha impulsado la actividad económica, con generación de puestos de trabajo principalmente en el sector servicios. Comercio, transporte y hostelería han sido los grandes beneficiados y consolidan al turismo como el pilar el que descansa el crecimiento económico regional. La cifra récord de ocupados confirma esta tendencia y sitúa a Canarias en una posición favorable. España en su conjunto ha atravesado un inicio de año más débil en términos laborales.

Este escenario obliga a reconocer una evidencia que suele quedar relegada en el debate público. El turismo no es únicamente una fuente de riqueza, sino el principal sostén del estado de bienestar en el Archipiélago. Los servicios públicos, el empleo directo e indirecto, y buena parte de la actividad empresarial dependen de la buena salud de esta industria. Sin su contribución sería difícil sostener los niveles actuales de desarrollo económico y social.

Reconocer la centralidad del turismo no implica ignorar sus efectos secundarios. La presión sobre el territorio, el encarecimiento de la vivienda, la saturación de infraestructuras o el impacto ambiental son preocupaciones legítimas de muchos ciudadanos. El reto no reside en cuestionar el modelo turístico en sí mismo, sino en gestionarlo mejor.

Canarias sumó en el primer trimestre del año 17.000 empleos y redujo el paro en 14.400 personas, hasta el 11,4%, mientras la media de desempleo del país se sitúa en el 10,8%.

El debate debe alejarse de posiciones maximalistas. Ni la demonización del turismo ni su defensa acrítica contribuyen a resolver los desafíos. Canarias necesita ser un destino competitivo a nivel internacional, pero también debe avanzar hacia un modelo que minimice los impactos negativos y mejore la calidad de vida de su población. Esto pasa por una planificación rigurosa, una regulación eficaz y una apuesta por la sostenibilidad ambiental y social.

La bonanza laboral ofrece una oportunidad que no debe desaprovecharse para la diversificación económica. La elevada dependencia del turismo expone a las Islas a los vaivenes del ciclo económico internacional, como quedó patente durante crisis recientes. Desarrollar actividades alternativas relacionadas con tecnología, energías renovables, economía azul o industria audiovisual, entre otras labores, es una necesidad para reforzar el tejido productivo.

Sin embargo, diversificar no significa sustituir. El turismo seguirá siendo la principal actividad económica de Canarias. Cualquier estrategia de futuro debe partir de esta realidad y orientarse a complementar el peso del sector. La clave estará en generar sinergias, elevar la productividad y mejorar la calidad del empleo, uno de los aspectos que con mayor insistencia señalan organizaciones empresariales y sindicales.

La mejora de las condiciones laborales, la estabilidad en el empleo y el incremento de los salarios hacen que el crecimiento económico se traduzca en un bienestar real y compartido. En un contexto en el que la creación de empleo ya no es el único indicador relevante, su calidad adquiere un protagonismo indiscutible.

La reducción del paro y la fortaleza del empleo son señales positivas que invitan al optimismo, pero también a la prudencia. El turismo ha demostrado, una vez más, su capacidad para impulsar la economía del Archipiélago. Es preciso cuidarlo, modernizarlo y hacerlo más sostenible. Al mismo tiempo, avanzar hacia una economía más diversificada es fundamental para garantizar la estabilidad a largo plazo. Mantener el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad y cohesión social es la clave para que los actuales avances no se diluyan en el futuro.