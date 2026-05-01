Henry se llama Ancor

Son las 8:00 de la mañana en Chelsea. Tomo una taza de leche y gofio mientras leo el periódico EL DÍA que acabo de comprar en el quiosco de Peter ‘el ilustrado’. La expansión cultural canaria se hace notar cada día en los barrios londinenses. Es sorprendente ver cómo Henry se llama ahora Ancor, y Helen es Yaiza. Parecía impensable, pero llegó el momento. La migración es imparable y el dinero manda. Los que se fueron por los que vienen. Los Suárez, una próspera familia de Telde en Birmingham, acaba de recibir un nuevo premio a los empresarios del año pese al boicot continuo que sufre por parte del Sindicato de Trabajadores Británico, que exige salarios dignos para la gente de su tierra. El barrio de Notting Hill, ahora conocido como Sancocho Gate, ha traspasado la mayor parte de los locales donde se vendían calabazas y disfraces para instalar una conocida franquicia de artesanía majorera. La cadena Cuevas del Mencey abrió su local número 300 en Londres el mismo año en que cerró la última freiduría tradicional de Whitechapel. Nadie lo planeó así. Simplemente ocurrió, como pasan estas cosas: un local vacío, un alquiler barato, una franquicia con capital isleño y mucho olfato. Los hijos de los migrantes canarios, nacidos ya en suelo de Reino Unido, no hablan inglés con fluidez, por lo que el sistema educativo británico ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. El prestigioso arquitecto canario Basilio Sterling ganó el Premio Arquitectura Internacional por un complejo de apartamentos en Bournemouth que combina la arquitectura tradicional isleña con las necesidades del clima húmedo del sur de Inglaterra. Todas las viviendas fueron adquiridas por palmeros y conejeros, que eran los que manejaban la pasta en esa zona. Es una gozada vivir así en Inglaterra, con una jubilación estupenda y todos al servicio de los canarios. Sin embargo, no todo es color de rosa. Pese a los agasajos y la publicidad que reconoce los múltiples beneficios de ese turismo canario que se quedó a vivir en Londres, las consecuencias de la colonización canaria empiezan a notarse. El Parlamento británico va a debatir una ley para limitar la apertura de nuevos negocios canarios en determinadas zonas. Los promotores inmobiliarios tinerfeños y grancanarios –que habrían comprado medio Liverpool a precio de saldo después de la segunda burbuja del ladrillo inglés– están empezando a protestar, argumentando que ellos solo traen riqueza, puestos de trabajo y un clima cultural diverso. Los ingleses, desconcertados, empiezan a notar que algo no encaja. Van a su esquina habitual y ya no reconocen el lugar. Intentan pedir en inglés en el pub de siempre, pero el camarero les responde con un «no te entiendo, compadre». Y claro, la gente se lanza a la calle. Al principio eran 10 jubilados con pancartas hechas a mano frente al ayuntamiento de Brighton, pero ahora las manifestaciones en Trafalgar Square son multitudinarias con miles de británicos clamando contra la ‘canarización’ de su cultura. Los medios recogían las caras de los canarios que asistían atónitos al baile de soflamas y carteles con el lema «Canarios go home». En Alemania, los demócratas cristianos están empezando a tomar medidas ante la incertidumbre que puede generar un caso así en su tierra.

@luisfeblesc