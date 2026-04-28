Regreso al pasado

En los años ochenta funcionó en España el sistema de devolución de envases. Te vendían una caja de botellas de cerveza y cuando las bebías tenías que llevar nuevamente las botellas, para que te descontaran el precio en la nueva caja que ibas a comprar. Te devolvían el dinero, pero solo dentro del precio de la segunda tanda.

El sistema fracasó por muchas razones. Suponía un mayor costo para el comerciante, que debía contar con más almacenaje, logística, espacio físico y mano de obra. Además había falta de infraestructura tecnológica: no existían máquinas de retorno ni sistemas digitales. Al cabo del tiempo se produjo un rechazo de los supermercados y pequeños comercios, que soportaban el peso de la carga operativa del retorno, complicado por los problemas logísticos en un país con miles de municipios pequeños. Vamos, que la gente se hartó. Y a eso hay que sumarle que los usuarios, al final, pasaban mayoritariamente de ir cargados con los envases de vuelta a la tienda. Entonces, los ‘cerebritos’ decidieron implantar el famoso contenedor amarillo, al que muy pocos hacen puñetero caso.

La historia es pendular y el sistema de devolución de envases amenaza con regresar. La razón es que España ha fracasado estrepitosamente en los objetivos marcados por Europa para recoger envases. Solo se recoge el 40% de las botellas de plástico de un solo uso, muy lejos del 70% exigido por la Ley de Residuos. Y como siempre pasa, cuando la burocracia pública es incapaz de hacer algo para lo que se supone que existe, la solución mágica que encuentran es trasladar la carga a las empresas y los ciudadanos.

A los pequeños comercios le van a cascar la responsabilidad de hacer de intermediarios obligados en la recogida de envases. Se prevé, en una primera fase, la instalación de miles de máquinas de retorno que tendrán un difuso coste de entre tres mil y veinte mil euros por unidad, según la capacidad del artilugio. Hagan cuentas si se considera que España genera veinte mil millones de envases al año y que en los ocho mil municipios que hay en nuestro país más de la mitad de ellos tienen menos de mil habitantes. El retorno, dicho de otra manera, va a ser caro, lento y extremadamente difícil. Exactamente igual que en el pasado al que parece que vamos a volver.

La administración ha convertido a los bancos y notarios en colaboradores forzosos de la Hacienda Pública. Son soplones oficiales que avisan cuando retiramos dinero en efectivo de nuestras cuentas o de nuestros acuerdos de ventas o de compras. En el año en que se ha decidido duplicar el precio de la tasa de basuras –lo que pagamos para que empresas retiren los residuos que generamos en nuestras viviendas o negocios– la próxima noticia es que, además, van a convertir a las empresas en gestores obligados de todo tipo de envases. Y también es importante señalar que para financiar las subvenciones que se darán para la obligada compra de máquinas de retorno, el precio de las botellas y las latas se cargará en un determinado porcentaje, encareciéndose para el consumidor.

Como siempre pasa cuando fracasa el sector público, la solución consiste en pasarle el mochuelo al sector privado. Y de paso, los costes. Y si por el camino se recauda un poco más sin que se note, pues estupendo.