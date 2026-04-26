Canarias, muchos libros y escritores, pocos lectores

Acaba una semana de intensa actividad en toda Canarias relacionada con la promoción y el Día Internacional del Libro, de tal manera que muchos municipios han celebrado ferias, lo que es muy de agradecer porque gracias a ellas los escritores encuentran una vía más para la exposición y venta de sus libros, al tiempo que se fomenta una comunidad lectora. Concretamente en Tenerife me resultó muy confortable el ambiente literario del llamado Maratón de Lectura celebrado el pasado miércoles en la Fundación México-Canarias de La Laguna dentro del programa de la Ruta del Libro organizada por el Ayuntamiento, durante el que una variedad de participantes da lectura a textos breves elegidos por ellos mismos.

La lectura del libro en Canarias ha estado durante siglos tradicionalmente muy dependiente de instituciones relacionadas con las administraciones y la Iglesia, estando muy controlada, censurada y reducida durante la dictadura franquista, que limitó su alcance, con lo que el libro en Canarias ha estado muy restringido hasta que con la llegada de la democracia, paulatinamente, se ha convertido en un bien de consumo masivo, gracias, entre otras iniciativas, a las bibliotecas públicas y los clubs de lectura, si bien es cierto que en nuestras islas el hábito lector está por debajo de la media nacional, siendo claramente dominante el libro en papel a pesar del apogeo del digital, estando en gran parte muy ligado a la identidad canaria, siendo muy de agradecer las librerías que dedican espacio y escaparates a escritores canarios.

De acuerdo con los datos aportados por el Gremio de Editores de España sobre la lectura en Canarias (el gremio de Canarias, aunque sí tiene presencia, no publica cifras propias), el barómetro 2023-2024 indica que entre el 41,7% y el 42% de los canarios no lee nunca o casi nunca, con lo que pertenecemos a las comunidades autónomas con menor hábito lector de España, país que en su conjunto más del 65% lee por ocio y más del 50% al menos una vez por semana, de tal forma que 65,4% de la población española compró al menos un libro en 2024 y diez en el año, siendo la librería tradicional independiente el principal vehículo de venta.

En Tenerife, en términos comparativos, la Feria del Libro de San Cristóbal de La Laguna, que se celebra en octubre, y recibe, según el Ayuntamiento, en torno a 50.000 visitantes, ha ido aumentando en prestigio en los últimos años, siendo muy valorada por los libreros, no sucediendo lo mismo con la de Santa Cruz de Tenerife, sobre la que aumentan las quejas de libreros, escritores y editoriales por el espacio tan reducido que le dedica el Ayuntamiento al compartirla con otras actividades, que no es el caso de La Laguna, que en la amplia Plaza del Cristo, todo un acierto su elección, la dedica exclusivamente al libro, convirtiéndose no solo en un punto de promoción notable, también en un acertado canal de venta, con lo cual se ha consolidado, junto con Las Palmas de Gran Canaria, como capital de la Literatura en Canarias.

En las Islas se da la circunstancia de que el hábito de lectura es débil, pero, afortunadamente, se mantiene activa la oferta de las librerías, donde el libro en papel resiste al digital. O sea, no tenemos problema de libros, sí de lectores, en parte debido a la competencia de las redes sociales, el consumo audiovisual y la falta de tradición familiar, con lo que al disminuir la demanda se debilita la iniciativa editorial, por muy visitadas que sean las ferias, muy útiles como punto de encuentro de escritores y lectores, sí, pero dándose actualmente la paradoja de que el acceso al libro es muy alto, pero no su lectura efectiva.