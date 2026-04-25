Un ‘like’ no es un voto

Me gusta ese candado político que equilibra muy bien su poder de atención; cuando no lo equilibras, casi nada tiene efecto de conexión.

¿Qué es el poder de atención?

El poder de atención es una característica independiente del status o del cargo, está vinculado a la presencia. Hay personas que acaparan la atención exclusivamente estando presentes; siendo capaces de atraer conversaciones o reconducir los hilos en las reuniones, actos o acontecimientos tan solo con estar. Todos hemos tenido a una persona que levanta las miradas, te distrae de una conversación o cambia el ambiente, en positivo, solo con estar… Nadie lo sabe definir con exactitud y, a la vez, tiene ese poder especial.

Normalmente cuando somos confiables, atraemos y despertamos la atención en las otras personas. Somos confiables porque también nosotros nos sentimos seguros o seguras. Por el contrario, si somos personas egocéntricas generamos un spam emocional, difícil de reconvertir.

Estudios recientes nos clarifican que atraemos a los demás no por nuestro grado de extroversión o de ocupar espacios, sino por la forma en la que gestionamos nuestra presencia.

En tus interacciones, te ayudará aplicar estos factores que te comento, o quizás reflexionar sobre ellos para así conocer si te definen de alguna manera; uno de ellos es la calidez, nuestra manera de escuchar y acompañar a las personas en nuestras relaciones cotidianas es poderoso.

Un cierto juego de misterio atrae… Especialmente, al generar en los demás esa sensación de «no terminar de conocer a esa persona», ese deseo de descubrir más. A veces, cuando tenemos que descifrar a una persona, eso nos atrae, y pasamos mucho tiempo pensando en ella. En un entorno donde todo el mundo compite por hablar, estas personas saben elegir sus momentos estratégicamente.

Hoy en día caemos en el vacío de la popularidad, creyendo que acercarnos desde ahí nos hace ganar votos y adhesiones; entendiendo que un like o un corazón colocado en una red social es un voto. Eso nos lleva a llamar la atención como un reclamo, más que como un rasgo de poder. La necesidad aflora y, seguramente, de forma inconsciente, diseñamos publicaciones más populares sin impacto de Marca Personal. La ciudadanía no se ha vuelto popular, sigue barajando el liderazgo de la misma manera, y las leyes de atracción siguen vigentes.

Me asombra ese despliegue mediático de algunos cargos públicos, ante la percepción que quieren adquirir de notoriedad en redes sociales, por encima del rigor del liderazgo político. Un like no es un voto…, en muchas ocasiones es simplemente una distracción para quien observa y lo brinda en redes. Es similar al saludo o la foto que un candidato o líder se hace con la ciudadanía; la gente aspira a líderes que le representen, fuera del espectáculo. El líder que conecta es la persona capaz de conjugar información distraída rigurosa, creíble con los valores que transmite.

El secreto está en gustar desde la discreción, en atraer desde tu Marca Personal sin estridencias; en no ser una persona más en ese mar de peces, en lograr diseñar una estrategia de acompañamiento para las personas.

La política tiene una dosis de espectáculo, y si caemos en él nos convertimos en un influencer autoproclamado, no auténtico.

Las elecciones no las ganamos, ni arrastramos votos, por que cantemos públicamente una canción de moda o bailemos una sevillana en Feria, va mucho más allá. El arte de conjugar la cercanía con el perfil ejecutivo empresarial es el secreto del liderazgo actual. La política requiere del desarrollo de una gestión cada vez más similar a la deseable en los entornos empresariales, solo que con una mayor dosis de conexión. Básicamente porque el entorno sitúa al candidato actual en esa tesitura, no tanto porque sea lo deseable.

Algo tan sencillo como mirar a una persona a los ojos mientras la saludas aporta conexión; habitualmente percibo a cargos públicos y candidatos dar la mano o un abrazo observando a la siguiente persona… Eso es un ejemplo de ausencia de presencia.

La candidatura política también está cambiando, y cada vez tiene más peso el triunfo de perfiles gestores y menos mediáticos. Por ejemplo, en España, la candidatura de Juanma Moreno a revalidar la presidencia de Andalucía responde a un perfil reducido de autoproclamación, y mucho más de soporte social. Difícilmente lo veremos cayendo en el espectáculo mediático, porque es asombrosa la autolimitación en la que se mueve socialmente. Además, su Imagen Pública es muy repetitiva y esperada, cada vez más previsible; por lo tanto, muy controlable para la ciudadanía. Este aspecto motiva que las personas lo perciban desde la confianza y la estabilidad, ese factor de estabilidad lo convierte en un buen candidato, alguien distinto en la política actual.