«Cuando Pedro llega a la orilla»

El Papa León XIV, en la Ciudad del Vaticano, el 18 de marzo de 2026. / Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

La visita del Papa a nuestra diócesis Nivariense no es solo un acontecimiento histórico. Lo es, sin duda, y quedará inscrito en la memoria colectiva de estas islas. Pero reducirla a un hecho extraordinario sería empobrecer su significado. Hay en este encuentro algo más hondo, más silencioso y, al mismo tiempo, más decisivo.

No viene solo un jefe de Estado, ni solo un líder más entre tantos. Viene un pastor. Alguien que, en la tradición cristiana, ha recibido un encargo muy concreto: “confirma a tus hermanos en la fe”. Ese mandato, pronunciado hace siglos a orillas de otro mar, sigue resonando hoy en nuestras costas atlánticas con una vigencia sorprendente.

Su presencia nos recuerda que la Iglesia no es una realidad fragmentada ni localista. Somos parte de algo mayor. La palabra “católica” significa precisamente eso: universal. Una comunidad que no se encierra en fronteras, que no pertenece a una cultura concreta, que no se identifica con una lengua o una historia particular.

Aquí, en estas islas abiertas al océano, esa universalidad adquiere un sentido especial. Porque la Iglesia está presente no solo en Roma o en las naciones de vieja tradición cristiana, sino también en los lugares donde es minoría, donde crece en silencio, donde se vive muchas veces en medio de la dificultad. Y, sin embargo, es la misma.

La visita del Papa hace visible esa comunión. Nos recuerda que compartimos la fe con millones de personas en todos los rincones del mundo. Que lo que celebramos aquí tiene eco en África, en Asia, en América Latina, en pequeñas comunidades dispersas que, quizá sin saberlo, están unidas a nosotros en lo esencial.

En un tiempo marcado por los muros, por la sospecha y por el enfrentamiento, este gesto adquiere un valor que va más allá de lo religioso. Es un signo. Un puente tendido. Una invitación a redescubrir que la unidad no exige uniformidad, y que la diversidad, cuando se vive desde el respeto y la verdad, no divide, sino que enriquece.

El Papa no viene a imponer, sino a encontrarse. No llega con soluciones prefabricadas, sino con la voluntad de escuchar, de alentar, de sostener. Su presencia habla de cercanía, de acompañamiento, de una autoridad que no se mide por la distancia, sino por la capacidad de hacerse próximo.

También para quienes miran la Iglesia desde fuera, esta visita puede ser una oportunidad. No tanto para adherirse, cuanto para comprender. Para descubrir que, más allá de las estructuras y de las tensiones, hay un latido humano y espiritual que sigue buscando sentido, verdad y comunión.

Quizá esa sea la verdadera dimensión de este acontecimiento: recordarnos que no estamos solos. Que formamos parte de una historia compartida, de una fe que atraviesa culturas y generaciones. Y que, por unos días, Pedro vuelve a caminar entre nosotros, no como símbolo de poder, sino como signo de unidad.