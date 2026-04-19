Hay algo que no estamos diciendo en voz alta

Servicio de orientación laboral en una de las oficinas del Servicio Canario de Empleo. / Efe

Canarias crea empleo. Las cifras lo confirman, los titulares lo celebran y el discurso público se apoya en ello. Pero, si miramos un poco más de cerca, aparece una pregunta incómoda: ¿ese empleo nos está permitiendo avanzar… o simplemente mantenernos?

Porque trabajar debería significar progresar. Y, sin embargo, cada vez son más las personas que encadenan jornadas, contratos o temporadas sin lograr dar un paso real hacia adelante. Tienen empleo, sí. Pero ¿Tienen ingresos suficientes para mejorar su situación familiar y asumir la presión fiscal y el coste de la vivienda? Están dentro del sistema… sin sentir que progresan en él.

Y esto no solo ocurre en el empleo asalariado.

También está pasando en silencio en otra capa menos visible: la de miles de microautónomos que sostienen su actividad con esfuerzo constante, pero con márgenes muy limitados. Personas que no figuran en las estadísticas del paro, pero que tampoco viven con la tranquilidad de quien progresa. En muchos casos, no emprendieron solo para crecer, sino para sostenerse.

Y cuando el autoempleo se convierte en una salida más que en una oportunidad de desarrollo, el reto deja de ser individual y pasa a ser estructural.

No es el empleo. Es el valor que somos capaces de generar con él.

Canarias ha construido su desarrollo sobre sectores sólidos, especialmente el de servicios, que han sido clave para generar actividad, empleo y cohesión social. Ese modelo ha funcionado y sigue siendo esencial. Pero como toda economía madura, necesita evolucionar para generar mayor valor, mayor productividad y, con ello, mayor capacidad de progreso.

Porque hay algo que conviene recordar: los salarios no son una decisión unilateral. Son el resultado del diálogo social, del acuerdo entre empresas y trabajadores en el marco de la negociación colectiva y de empresa. Y ese equilibrio solo puede sostenerse y mejorar si detrás hay una economía más productiva.

Sin productividad, el margen es limitado. Con productividad, crecemos todos.

Ahí está la clave.

No se trata de cuestionar lo que tenemos, sino de fortalecerlo. De evolucionar los servicios hacia más valor, de ayudar a nuestras pymes y autónomos a ganar capacidad, de facilitar que las empresas crezcan, innoven y compitan mejor.

Pero también de algo igual de importante: ensanchar nuestra base económica.

Canarias tiene la oportunidad —y la necesidad— de desarrollar nuevas palancas de crecimiento vinculadas a la economía azul, las energías renovables, la industria aeroespacial o ámbitos ligados a la seguridad y la defensa. Sectores que no sustituyen a los existentes, pero que sí pueden complementarlos, aportar mayor valor añadido y generar oportunidades distintas, especialmente para las nuevas generaciones.

Y para hacerlo, no basta con mirar hacia dentro. Tenemos que aprovechar nuestras ventajas económicas y fiscales, pero también conectar mejor con nuestro entorno geográfico, social y cultural, ampliando nuestras oportunidades y reforzando nuestro papel en el exterior.

Diversificar no es cambiar de modelo. Es hacerlo más fuerte. Es reducir la dependencia, aumentar la resiliencia y abrir nuevas vías de progreso sin renunciar a lo que ya funciona. Y esto va de avanzar juntos.

Las empresas, generando más valor. La administración, facilitando el entorno adecuado y eficiente. Y la sociedad, entendiendo que el verdadero progreso no se mide solo en cuántos trabajan, sino en cuántos pueden construir una vida con ese trabajo.

Porque si no damos ese paso, corremos un riesgo silencioso: acostumbrarnos a que tener empleo, por cuenta propia o ajena, no sea suficiente para avanzar. Y ese es un límite que no deberíamos aceptar.

La pregunta sigue siendo sencilla, pero cada vez más urgente: ¿Queremos más empleo… o queremos mejores vidas?