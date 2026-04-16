Opinión | Punto de vista
Yaiza Afonso Higuera
Estrella de la Muerte
La Estrella de la Muerte fue diseñada por el Imperio como el arma definitiva. Su poder destructor era capaz de acabar con planetas enteros en segundos, dejando tras ellos nubes de meteoritos. Ayer vi de nuevo con Véntor el Episodio IV de La Guerra de las Galaxias, donde la princesa Leia tiene en su poder los planos de la Estrella de la Muerte. Su objetivo, destruirla para que en la galaxia exista una nueva esperanza.
Viendo la película, y en concreto la destrucción de Alderaan, el planeta de donde procedía la princesa, me vino a la cabeza la advertencia de Donald Trump «Una civilización entera morirá» convirtiéndose él en la Estrella de la muerte de la Tierra. A su lado Netanyahu, transformando en cenizas el sur del Líbano, en polvo Gaza. Me pregunto si la humanidad que apoya a los tiranos también se pone del lado de Dark Vader en La Guerra de las Galaxias, o de Sauron en El Señor de los Anillos, o de Voldemort en Harry Potter… Si es así, y te sientes del lado de los malos, de los que causan destrucción, de los que roban las tierras, de los que acaban con escuelas y hospitales, de los que matan y violan a las mujeres, tengo que darte una terrible noticia: careces de empatía y de sentido de humanidad.
Por eso, te recomiendo que lo reconozcas y vayas a un profesional de la psicología, y le digas: «Tengo un problema, estoy del lado de los malos».
Quizás, solo quizás, reconociendo esta situación, tengas una posibilidad de cambiar y volver al lado de la fuerza. Dark Vader lo hizo al final, cuando se dio cuenta de que el Imperio, en realidad, era una auténtica mierda.
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