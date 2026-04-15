Una china en el zapato

Entre el arroz tres delicias y el wan tun, en una comida homenaje y tal y tal ofrecida por el Partido Comunista de China, Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, se enteró por el teléfono móvil de que un juez le había dado un impulso a su imputación por cuatro delitos. Como diría la archivillana Ayuso, va p’lante.

En realidad lo anterior es imposible. Porque en China tienen censuradas las redes sociales occidentales. Así que a la señora Gómez no se le pudo atragantar el menú comunista por haber leído nada en un móvil de Xiaomí. Se lo habrá dicho una servicial asesora de las muchas que le acompañan en el viaje al país de los dragones rojos y la pasta gansa. O igual fue una llamada de Zapatero, experto en sombras chinescas.

Como bien dijo Murphy, cuando algo puede ir a peor seguramente irá a peor. Y todos los temores de Sánchez se están confirmando ominosamente. El juicio de las mascarillas está compitiendo en la cartelera con Torrente Presidente, pero con mejores cameos y un guion mucho más sólido. No hay personaje de ficción que pueda compararse con una Miss Asturias y una dentista embozada como La Zorra, enchufadas en la España de los prodigios socialistas. O con un portero de discoteca hablándose de tú a tú con presidentes autonómicos para reclamar que se firmen unos contratos y se paguen unos millones para unos empresarios amigos.

El juez Peinado ha acelerado el proceso que llevará a juicio con jurado a Begoña Gómez acusada de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. Cuatro delitos que pueden sentar en el banquillo de los acusados a la mismísima mujer de un presidente del Gobierno de España. Échale salsa agridulce.

A los encargados de limpiar el polvo en Moncloa, en ausencia de los jefes, les ha subido la bilirrubina. No han podido ocultar su cabreo por que el juez haya tomado la decisión de empurar a Begoña Gómez in absentis. Parece que tendría que haber esperado a su regreso de China. Y les ha cabreado, además, enormemente, un párrafo del auto de procesamiento en donde el magistrado señala que «las conductas que provienen de palacios presidenciales, como en este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas». Eso ya es muy mala leche de soja.

Begoña Gómez es inocente. Lo aseguran los mismos que dijeron que el fiscal general condenado era inocente. Que el ministro Ábalos era víctima de bulos. Y Santos Cerdán un ángel del señor. El juicio depende de lo que decida la Audiencia madrileña, pero el caso, por decirlo en chino, ya parece un pato lacado listo para emplatar.

Aunque en Moncloa se maneja la evidencia –posiblemente cierta– de que la corrupción no pasa factura electoral, también saben lo que desgasta el escándalo de putas, pasta y viajes, empleos y chapuzas. Eso sí es un ácido que corroe la credibilidad. El juicio a Begoña Gómez abrirá una nueva ventana morbosa. Y su horizonte probable podría estar allá por las municipales del año próximo. Imaginen un alunizaje electoral en la cara oscura del 2027: un partido destrozado, dos secretarios de organización en horno y la costilla en el banquillo. A Sánchez, experto en hacerse el chino, se le habrá atragantado el rollito de primavera.