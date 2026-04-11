Me gusta decir que el éxito no es único, ni generalista, ni definitivo; el éxito es un concepto personal, y diría que hasta subjetivo. Por eso no deja de ser un secreto, el éxito es diferenciador según las personas y el contexto. Pregúntate: ¿Cuál es el secreto de tu éxito?, ¿qué te hace ser especial o diferente para otras personas?, ¿cómo te definirías en el tiempo que un ascensor sube 11 plantas? Me gustaría que pensaras a menudo en tus fortalezas, y te acostumbraras a verbalizarlas. Te ayudará a tomar conciencia de ellas.

El éxito debería de ser analizado por cada una de las personas de forma aislada, y no tanto desde la perspectiva de la comparativa, porque eso nos puede propiciar cierto malestar o sensación de frustración.

Me encantará que apliques estas sencillas reglas en la forma en la que te valoras y mides esa evolución personal:

1. Apuesta por una mentalidad de crecimiento frente a una mentalidad fija; este concepto fue introducido por primera vez en 1988 por la Dra. Carol Dweck de la Universidad de Stanford; ella afirmó que las personas que tienen una mentalidad de crecimiento son muchísimos más exitosas. La razón está vinculada al uso o no de esas creencias limitantes que nos obstaculizan nuestro desarrollo. Nuestra doctora afirma que creer que nuestras cualidades están talladas en piedra crea una mentalidad fija, también una urgencia por probarte a ti mismo una y otra vez. Cada escenario es evaluado como éxito frente a fracaso, ser aceptado frente a ser rechazado… La mentalidad de crecimiento es una forma alternativa de pensamiento; representa un planteamiento de punto de partida de desarrollo e innovación constante… entendiendo que tus cualidades básicas o esenciales pueden ser cultivadas a través de tus esfuerzos.

2. Aceptar los desafíos pertenece a una mentalidad en constante crecimiento. Finalmente, los obstáculos se aprecian como oportunidades, aplicando esa perseverancia hasta lograrlo… La crítica es necesaria, y aceptarla se convierte en una forma de aprendizaje impagable para este modelo de éxito.

3. Para los profesionales, candidaturas y cargos públicos se hace imprescindible adoptar medidas psicológicas que nos llevan a una mentalidad moderna de desarrollo. Debemos de aceptar la crítica y volcarla hacía el terreno emocional del servicio público, y no hacía una critica destructiva. El autoconocimiento se hace necesario para poder regular nuestros pensamientos; conocer del lugar que partimos y la calidad de nuestra mentalidad es fundamental para lograr pasar de un pensamiento rígido al éxito.

4. Nuestro diálogo interior es importante, que no es otra cosa que la forma en la que nos hablamos y nos tratamos, porque finalmente será el vehículo que utilizaremos en nuestras relaciones y trato hacía las demás personas; la forma en la que cuidamos nuestro lenguaje es determinante, el lenguaje es poder… Reflexiona sobre estas dos frases: «No puedo hacer esto» frente a «Todavía no puedo hacer esto». Una palabra cambia casi todo…

5. El coaching ejecutivo, personal y político se basa en la filosofía de que nuestra evolución es constante, y de alguna manera subraya que en el proceso volvemos a recuperar esas herramientas de poder que tenemos, y que por circunstancias perdemos. Si la mentalidad rígida dirigiera nuestras vidas, jamás ganaríamos elecciones ni podríamos aceptar el desafío del gobierno.

6. Mídete a ti mismo, no te compares. Marca la diferencia, sin caer en la comodidad, para no acomodarse debemos de probar pequeñas cosas, cambiar o innovar con diminutos gestos, intenta salir del automatismo; tomar conciencia nos hace reaccionar, y hay un aspecto clave vinculado a él; permanezcamos en movimiento constante… Porque lo que realmente nos hace daño es la parada repentina. Los pequeños pasos son los que nos llevan a la cima del éxito; finalmente, como cualquier buen escalador, permaneceremos en la cima un tiempo muy corto; el tiempo justo para iniciar nuevamente el descenso. Y así, volver hacía otro objetivo. El éxito es puntual y vinculado a objetivos concretos; en paralelo, si gozamos de una autoestima controlada, conviviremos con un ser extraordinario que se llama «yo».

7. Ofrecernos valor y aceptar lo que aportamos a los demás es una sensación que minimiza nuestros pequeños complejos inconscientes, porque simplemente valorándonos en nuestro justo equilibrio seremos aceptados con mayor fuerza como personas valiosas y queridas por los demás.

La psicología ofrece una reflexión que es determinante para el éxito, tanto en nuestras campañas personales como en las campañas políticas exitosas: «no mires a los lados a cada paso». Las personas y candidatos ganadores están centrados en sí mismos y en su perfeccionamiento. Los ganadores conocen que desviar su atención a lo que un competidor hace lo descentra y desenfoca de su objetivo. Que nadie te desvíe de tu hoja de ruta, porque te hará posponer y dudar sobre tus avances.

Si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos, ¿no crees?