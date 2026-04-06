Volver a la nueva normalidad

Decimos que volvemos a la normalidad, como si la vida pudiera desandarse, como si bastara con retomar las rutinas para que todo encaje de nuevo en su sitio. El calendario avanza, las obligaciones regresan, los relojes recuperan su dominio. Y, sin embargo, algo no termina de ser igual.

Después de la Semana Santa, volvemos, sí. Pero no del todo. Porque hay experiencias que, aunque silenciosas, dejan huella. No hacen ruido, no se exhiben, pero modifican la mirada. Y cuando cambia la mirada, cambia también el mundo, aunque siga siendo el mismo. Quizá por eso hablar de «normalidad» resulta cada vez más ambiguo. ¿Qué es lo normal? ¿Lo habitual? ¿Lo previsible? ¿Lo que ya conocemos? La vida, en realidad, nunca ha sido del todo normal. Siempre ha estado atravesada por lo inesperado, por lo que irrumpe, por lo que descoloca.

Volver, entonces, no es regresar al punto de partida. Es avanzar con lo vivido. Es incorporar lo que hemos visto, lo que hemos sentido, lo que –quizá sin saberlo– nos ha transformado. No volvemos iguales porque no somos los mismos. La realidad, además, no es una superficie plana que repetimos cada día. Es una trama compleja, rica, abierta. Cada jornada encierra posibilidades nuevas, aunque se vista de rutina. Cada encuentro puede ser distinto, aunque parezca repetirse.

Tal vez el verdadero problema no esté en la normalidad, sino en nuestra manera de habitarla. A veces vivimos como si todo estuviera ya dicho, como si nada pudiera sorprendernos. Y entonces la vida se empobrece, no porque falte novedad, sino porque falta atención. La “nueva normalidad” no es un eslogan ni una adaptación forzada. Es, en el fondo, una invitación. A vivir de otra manera lo de siempre. A descubrir que lo cotidiano no está vacío, sino lleno de matices, de oportunidades, de sentido. Después de estos días, algo se ha movido –aunque sea apenas perceptible– en nuestro interior. Una pregunta, una inquietud, una luz. Y eso basta para que el regreso no sea un simple retorno, sino un comienzo. Volvemos, sí. Pero no a lo mismo. Porque la vida nunca se repite. Y quizá la verdadera normalidad consista, precisamente, en aprender a vivir lo de siempre como si fuera siempre nuevo. Y, sin embargo, esa novedad no viene de fuera, como si dependiera de circunstancias extraordinarias. Brota desde dentro, de una conciencia más despierta, de una sensibilidad que se ha dejado tocar. No se trata de cambiar de vida, sino de vivir de otro modo la misma vida. Quizá la clave esté en no apresurarnos a cerrar lo vivido. En no reducir estos días a un paréntesis ya superado. Porque cuando lo significativo se archiva demasiado pronto, la vida vuelve a empobrecerse. Y lo que pudo ser semilla se queda en simple recuerdo. Volver a la nueva normalidad es, en el fondo, aceptar que la vida siempre está comenzando. Que nada está definitivamente dado. Que incluso en lo cotidiano más sencillo se esconde una posibilidad de sentido. Y que tal vez lo más humano –y lo más verdadero– sea vivir con esa disposición abierta a lo nuevo que, silenciosamente, ya está ocurriendo.