Empieza el vacilón

Otra vez se reproduce el bucle, con una precisión casi matemática, al que estamos acostumbrados desde hace décadas y que no le hacemos caso, es decir, sobre la estrategia de los políticos cuando ven en el horizonte algún proceso electoral. Empiezan en una frenética campaña propagandística de promesas de lo que dijeron que iban a hacer al principio de la Legislatura, que después no han hecho y que ahora se comprometen falsamente, apurados, en ejecutarlas, precisamente cuando ya estamos en la carrera de las próximas elecciones Autonómicas y Locales. Son tan infantiles, que piensan que los ciudadanos somos como ellos, así nos tratan, como menores de edad, como si no tuviéramos uso de razón, pensando que tenemos una boca de mero tragándonos sus falacias o patrañas. Se equivocan totalmente, los electores somos más adultos de lo que piensan y los señuelos embaucadores no cuelan.

Los políticos que durante años han permanecido cómodamente instalados en la inacción, comienzan de repente a mostrar una actividad frenética, casi desesperada, se juegan el puesto y el sueldo. Aparecen nerviosos, hiperactivos, encadenando ruedas de prensa, anuncios y presentaciones grandilocuentes. Sin embargo, la realidad es mucho más cruda, no pasan de ser embriones, ideas verdes, promesas infladas sin base real. Lo más llamativo no es solo el retraso acumulado, sino la escenificación cuidadosamente preparada. Se despliegan infografías brillantes, vídeos futuristas, utilizando mucho la Inteligencia Artificial porque la natural escasea y discursos cargados de optimismo fingido. Se habla de plazos, de inversiones millonarias y de beneficios sociales como si todo estuviera listo para arrancar al día siguiente. Pero basta rascar un poco para descubrir que detrás de ese envoltorio no hay ni proyectos redactados o están realizándose desde la noche de los tiempos, ni licitaciones en marcha o alguna para cubrir indignamente el expediente, ni financiación asegurada.

Desde el comienzo de la actual Legislatura esos mismos responsables públicos han tenido tiempo más que suficiente para planificar, proyectar, ejecutar y resolver problemas estructurales como las carreteras o la vivienda, han contado con presupuestos y marcos legales para hacerlo, sin embargo, han dejado pasar el tiempo entre excusas, retrasos administrativos, burocracia paralizadora y torpeza en priorizar la ocupación a la que se tenían que dedicar. Ahora, cuando el calendario electoral aprieta, intentan recuperar el terreno perdido a golpe de titular, fotografías y redes sociales

Este comportamiento es una verdadera es una estrategia. Se trata de generar una sensación de movimiento, compromiso, de futuro inmediato. Saben que muchos ciudadanos no siguen el detalle de la gestión diaria, pero sí perciben los anuncios de última hora. Confían en que la memoria colectiva sea corta y en que la ilusión de lo que se va a hacer pese más que la evidencia de lo que no se ha hecho. Es una total desconexión con la realidad. El ciudadano empieza a identificar claramente el patrón que sigue el itinerario acostumbrado, a saber, promesa, anuncio, expectativa y abandono.

Además, estas presentaciones tardías tienen consecuencias reales. Retrasan aún más soluciones urgentes en ámbitos clave como la vivienda, carreteras o movilidad viaria. Se pierden años en inactividad perniciosa, los problemas crecen, se enquistan y se vuelven más costosos de resolver y cuando finalmente se anuncian soluciones, si sucede, ya llegan tarde y mal. Lo preocupante es la normalización de este comportamiento. Es una especie de liturgia política, al final del mandato toca prometer, como al principio.

Hay que exigir plazos cumplidos, proyectos ejecutados y responsabilidades claras. Porque gobernar no es prometer lo que se hará, sino cumplir lo que se dijo que se haría. Y mientras no se convierta en norma, el ciclo seguirá repitiéndose, nervios, prisas, promesas infladas y al final, la misma realidad de siempre, nada hecho, todo pendiente.