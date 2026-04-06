Carta del apostado

Me dirijo a vosotros, en este día de Pascua florida, para llamaros a la resurrección de la izquierda. Pero antes de ponerme el sol por montera, dedicaré unas palabras a Montero, una de las mejores políticas que he conocido.

María Jesús, te he enviado al sur para tu crucifixión. Pero no temas. Yo, tu máximo benefactor, casi como tu padre político, permaneceré siempre a tu siniestra (querida mía, comprenderás que decir «a la derecha» no me está permitido). Eres la última de mi núcleo duro que es enviada al próximo via crucis electoral. Recuerda todo lo aprendido en nuestro libro sagrado, ‘Manual de Resistencia’. Sé fuerte, pues. Considera el placer divino de disfrutar de la Feria de Abril sevillana. Tendrás la oportunidad de aplaudir a tope, con esa particular gracia que sólo tú tienes.

Sé que no tuve buen ojo en la elección de mis más estrechos colaboradores. Tan estrechos… que casi me asfixian. Pero en la Moncloa me siento seguro; con todos los mecanismos del Estado a mi servicio… que poco a poco he ido «colonizando».

Me falta el Poder Judicial. Estos cuervos que van de negro me tienen un poco acogotado. Enfilaron a mi Begoña, siendo culpable el Rector de la Complutense (entonces dejó de ser “Magnífico”). Señalaron a mi hermano. Fueron responsables quienes le adjudicaron plaza a dedo. Koldo, Ábalos y Cerdán eran coleguillas de Peugeot. Yo no entiendo del negocio de saunas. Después… Un tal Aldama… ¿Eso no es el nombre de una marca de galleta canaria?

Quisiera decir «no lo volveré hacer más». Pero no puedo. Primero porque esa afirmación es propia de un borbón en demérito. La otra razón es que, si lo dijera, mentiría. Yo soy más partidario de cambiar de opinión.

«No a la guerra». Todos estamos de acuerdo. Pero que sepáis que mis intenciones verdaderas no son mantener el precio de las energías (gasolina y gas especialmente) ni de la comida a niveles razonables; si bien se trata de beneficios colaterales que ayudan a todos. Lo que yo quiero de verdad es erigirme en interlocutor válido entre una Europa de la OTAN que se resquebraja y un nuevo orden mundial que, otra vez, tiene epicentro en el Oriente Medio.

Vuestra tierra de ocho afortunadas islas vio nacer a mi Ángel canario, ministro en mi actual Gobierno de España. Fue vuestro presidente autonómico. Ciertos medios, los pseudomedios, ven indicios de una supuesta relación con la trama de hidrocarburos. No temáis. Ni Cuca ni la UCO me lo van a cambar.

Como habréis apreciado, mis más fieles partidarios están ocupando las diferentes plazas autonómicas, según se convocan sus elecciones. Sin varones molestosos para las siguientes generales, también acabaré con Podemos y Sumar. Sólo habrá una zurda: ‘mi’ zurda.

Me despido de vosotros, que sois míos; que para eso ansío controlar todo el Poder del Estado. Tengo ya casi todas las llaves. Atte.: Pedro.