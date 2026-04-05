Una ciudad rica en árboles singulares

Pocas ciudades de España cuentan con la riqueza y la variedad de especies vegetales que posee el municipio de Santa Cruz de Tenerife, lo que contribuye a cumplir los estándares de calidad del aire, el control de la contaminación y su efecto sobre el cambio climático, a la vez que es un garante para la salud y el bienestar de la población, pues el arbolado urbano y la superficie verde aportan a la ciudad y a sus habitantes la regulación hídrica de la temperatura, la amortiguación del efecto del viento, el control de la erosión y la reducción del impacto del ruido, a la vez que inciden en el ámbito social mejorando el estado emocional, reduciendo el factor estrés y la violencia entre la población.

Este patrimonio vegetal se encuentra distribuido en los 1.500 metros cuadrados de zonas verdes que existen en la ciudad, más las 49.000 hectáreas que forman el Parque Rural de Anaga, bosque subtropical de laurisilva, reliquia viva de la era terciaria declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco el 9 de junio de 2015.

Santa Cruz contaba con muy poca vegetación hasta que, en 1787, fueron plantados los primeros 81 árboles en la Alameda del Muelle; en 1854, el capitán general Jaime Ortega mandó traer de Cuba 336 laureles de India para adornar lo que, en su honor, se llamaría Paseo de Ortega, actual Rambla de Santa Cruz y, en 1864, el capitán Domingo Serís Granier trajo de Cuba 37 ejemplares más de este especia para que dieran sombra en la plaza del Príncipe.

Al irse extendiendo la ciudad, sus parques, plazas, paseos y jardines se han embellecido con especies de porte arbóreo y herbáceas, plantas tropicales y subtropicales y de las diversas floraciones de framboyanes, jacarandas, hibiscos, azaleas, etc.

Desde 1995, Santa Cruz de Tenerife forma parte de la Declaración del Derecho al Árbol en la Ciudad, siendo el Servicio de Gestión y Control de Servicios Públicos, dependiente del área de Gobierno de Bienestar Comunitario y Servicios Públicos, el que se encarga de controlar los más de 50.000 ejemplares de las más de 500 especies de árboles, sobre lo que los técnicos y jardineros municipales llevan a cabo labores de riego, recorte de ramas, tratamientos fitosanitarios, extracción de malas hierbas y limpieza, a la vez que detectan sus daños estructurales, enfermedad, vandalismo, etc.

De estos ejemplares, tanto urbanos como silvestres, setenta y siete han sido seleccionados como árboles singulares por sus especiales características de porte, diámetro, origen o antigüedad; todos ellos están señalizados con una placa en la que se incluye su nombre científico, nombre vulgar, familia, etc.

Árboles singulares

Los árboles singulares urbanos se distribuyen en el Parque García Sanabria, donde se encuentran el almendro de Madagascar, la higuera australiana (17 m), ceiba (16,7 m), árbol pica-pica (15 m) y palmera (17 m de altura y 150 años); en el Parque La Granja se encuentra el eucalipto (9,2 m de perímetro en su base y 10,25 m en el tronco); en el Parque Cultural Viera y Clavijo, ceiba (16 m); en la plaza del Príncipe hay dos laureles de India; en la plaza San Francisco se data la higuera de Australia y el ficus (15,5 m); en el Palmétum, la palmera Guano Sicomoro (ficus); en el cementerio de San Rafael y San Roque se encuentra la higuera sagrada; en la calle Suárez Guerra está el pino budista; en el barranco de Valleseco el tamarindo y en El Chorrillo, el cardón canario (35,2 m de perímetro y 6 m de alto).

Árboles singulares silvestres

En cuanto al listado de árboles singulares silvestres, están emplazados en el Monte Aguirre, donde se halla el til (25 metros de altura, 12 de base y 10 de tronco), el viñátigo (15 metros de altura, 9,2 de base y 9,5 de tronco), el palo blanco (20), el barbusano (10 m) y el acebiño (15); en Taganana se halla el drago del Cura (2 de altura y 250 años); en Benijos hay un drago (7 de altura y 180 años), y en Las Palmas de Anaga, el drago del Draguillo.

El Pleno aprobó, el 1 de abril de 2016 y por unanimidad, proteger los árboles singulares de Santa Cruz, que esta riqueza patrimonial natural se diera a conocer a los ciudadanos a través de itinerarios botánicos y se elaboraran materiales didácticos sobre ellos que contribuyeran a su conocimiento y al acercamiento a la biodiversidad.