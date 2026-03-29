Canarias en un mar de incertidumbres

Canarias se encuentra como siempre inmersa en un mar de incertidumbres económicas que amenazan el futuro desarrollo. Los acontecimientos que se viven desde hace unos meses invitan a un análisis de los mecanismos de inserción internacional de las Islas: la guerra de Irán impactará sobre la economía de Canarias produciendo inflación, moderará el crecimiento económico y el empleo. Aún es pronto para calibrar la dimensión de los efectos, pero sabemos con certeza que serán intensos, porque como suele decirse: los precios suben como cohetes y bajan como plumas.

El comercio de bienes es el primer canal de transmisión de incertidumbres externas. Las importaciones se relacionan con el PIB a precios corrientes de forma estable, tanto a corto como a largo plazo, de tal manera que por cada punto del PIB se necesita casi un punto porcentual de importaciones. La velocidad de ajuste entre el corto y el largo plazo es muy alta, así que la inflación externa se propaga rápidamente al interior. En esta situación estamos tras la guerra de Irán.

Hechos recientes ilustran con crudeza lo que se avecina. Tras la pandemia de Covid-19 y la invasión rusa de Ucrania en 2022, los precios unitarios de las importaciones se incrementaron en Canarias en más del 60% desde enero de ese año hasta septiembre de 2025. Los precios de productos básicos se encarecieron, impulsando la inflación local y comprimiendo el poder adquisitivo de los hogares, elevando los costes de las empresas y del sector público. Los precios de las importaciones se transmitieron rápidamente a la economía interna de Canarias: la mitad del crecimiento de los precios de las importaciones se transmite a la economía interior en los dos primeros meses y completamente a la economía interna en los nueve meses posteriores.

Además, las expectativas de inflación son decisivas: si los empresarios y consumidores esperan que en el futuro los precios fluctúen al alza, los empresarios que puedan hacerlo revisarán los precios inmediatamente para cubrir los costes inciertos de las nuevas compras y los consumidores adelantarán la demanda de bienes de consumo impulsando la inflación.

El saldo del comercio exterior de mercancías es tradicionalmente deficitario. No sólo por la tendencia de las importaciones, también porque el valor de las exportaciones se ha estabilizado desde 2012 tras el buen comportamiento en la primera década del siglo XXI.

Un aspecto positivo: la eficiencia en el uso de importaciones se ha incrementado. El estudio de las elasticidades revela procesos de sustitución importadora. Canarias genera ahora más PIB con menos toneladas importadas y también sustituye productos de menor calidad por otros superiores. Pero este proceso se enturbia en las actuales circunstancias de inflación.

El segundo eje de inserción en la economía internacional es el turismo. En 2024, los efectos directos e indirectos fueron el 36,8% del PIB y el 39,4% del empleo, según el Informe IMPACTUR 2025. El efecto real podría ser mayor, pero hay que considerar que la inserción en las cadenas de valor internacionales sesga las rentas exageradamente hacia el exterior. Aún así, los ingresos por turismo son tan importante que el gasto de los turistas superó el saldo comercial externo entre 2015-2019 y 2024-2025. En los próximos meses, el efecto de los precios del petróleo sobre el coste del transporte y el turismo es aún desconocido, dependerá de la duración de la guerra y de los daños a las infraestructuras que se produzcan.

Un detalle menos conocido que merece un comentario es la relación entre turismo e inversión. En 2025, Canarias lideró por tercer año consecutivo la inversión en hospedaje (Informe Colliers), sin contar la vivienda vacacional, atrayendo 203,9 millones de euros de capital extranjero, el 77,1% del total de la inversión extranjera en las Islas (Ministerio de Economía, enero-septiembre 2025).

La inversión extranjera total creció en Canarias en 2025 en un 136%, mientras cayó en el conjunto de España. Esto refleja el atractivo de las Islas para la inversión extranjera. Esta información hay que relacionarla con la desaceleración en la formación bruta de capital fijo respecto al PIB en el conjunto de la economía de Canarias.

No obstante, la volatilidad es inherente a la demanda de servicios turísticos: pandemias, geopolítica, cambios en las modas, alteraciones de los tipos de cambio, precios de las materias primas y del transporte, pueden incorporar incertidumbres. En este momento, todo depende de la duración de las guerras de Irán y Ucrania y de los efectos sobre la economía de la Europa continental.

La tercera vía de inserción son los recursos institucionales derivados de la pertenencia a España y la UE. Como Región Ultraperiférica (RUP), Canarias accede a transferencias aumentadas del Marco Financiero Plurianual (MFP), 2021-2027.

Estos flujos procedentes del exterior complementan las vías de inserción de la economía privada. Sin embargo, la propuesta sobre el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 genera incertidumbre. Canarias debe defender su estatus y no diluir su condición de RUP. Esperemos que la declaración de las RUP firmada el pasado 16 de marzo tenga efectos sobre la posición de los gobiernos. Los gobiernos de España, Portugal y Francia tienen la última palabra.

Canarias recibe recursos del Estado vía Presupuestos Generales, sistema de financiación autonómica y seguridad social. El balance de estos recursos es favorable a Canarias puesto que se recibe más de lo que se aporta. Mucho más favorable serían si contabilizamos las diferencias en la imposición indirecta con la del conjunto de España y los beneficios fiscales.

Todo lo anterior se desarrolla en un mundo de aguas turbulentas. Para muestra un botón: antes de la guerra de Irán, el Fondo Monetario Internacional (FMI) tituló el informe de perspectivas económicas de octubre de 2025, «La economía mundial está cambiando, con sombrías perspectivas de crecimiento». En el comunicado de prensa posterior a la guerra de Irán, el FMI advierte que «La situación sigue siendo muy variable y complica aún más un entorno económico que ya era incierto. Es demasiado pronto para evaluar las repercusiones económicas en la región y la economía mundial. El impacto dependerá del alcance y la duración del conflicto».

Dos palabras más sobre las incertidumbres. China gana cuota de mercado en la UE y compite con la base industrial localizada en los Estados miembros, pero puede ser que modere su ofensiva porque desea estimular el consumo interno, aliviando la presión competitiva internacional. Todo depende de que opte por estímulos macroeconómicos más enérgicos, una protección social más sólida y el apoyo fiscal al sector inmobiliario, pasando del crecimiento conducido por la exportación al guiado por el consumo interno.

La Unión Europea puede avanzar en la diversificación de los mercados, ser prudente en los gastos de defensa, profundizar en el mercado interior y fortalecer la política de cohesión, pero todo está por ver. En esta línea, las conclusiones adoptadas por el Consejo Europeo, en la reunión del 19 de marzo, tiene una gran importancia. Y queda pendiente que la UE pueda defenderse con eficacia de los aranceles de Estados Unidos aplicando el instrumento anti-coerción en último extremo.

Desde los años 60, Canarias inició la gran transformación añadiendo los servicios turísticos al comercio internacional y la agricultura de exportación. Esta transformación ha permitido adquirir en el mercado internacional los bienes y servicios que la pequeña dimensión y la escasez de recursos no nos permite obtener en la economía interna, y mejorar así el bienestar de la población. Ahora bien, los procesos de la economía internacional escapan a nuestro control. En consecuencia, toda economía interna que se pueda consolidar, bienvenida sea. En este mar de incertidumbres, el fortalecimiento de la economía interna hay que encontrarlo en las estrategias adaptativas adecuadas. Es muy difícil, pero necesario.