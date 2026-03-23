Hay errores que no desaparecen con el paso del tiempo. Se sedimentan. Quedan como una capa silenciosa que, aunque no se vea, condiciona la manera de mirar, de hablar, incluso de estar con los demás. No todo se resuelve con distraerse o con seguir adelante. A veces, lo que uno necesita no es olvidar, sino poder decir. Decirlo en voz alta, sin adornos, sin excusas, sin miedo a que la propia verdad suene demasiado áspera.

Vivimos en una época en la que hablar se ha vuelto fácil, pero decir la verdad sobre uno mismo sigue siendo extraordinariamente difícil. Nos contamos mucho, pero nos revelamos poco. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano en ese gesto de poner palabras a lo que pesa. No es solo desahogo. Es otra cosa. Es como si al nombrar lo que uno ha hecho –o lo que ha dejado de hacer–, se produjera un cierto orden interior, una forma de volver a colocarse ante la propia vida.

Existen lugares donde ese ejercicio no solo es posible, sino que forma parte de una tradición antigua y sorprendentemente vigente. La confesión –así la ha llamado el cristianismo– no es, en su raíz más honda, un recuento de faltas ni un trámite moral. Es un encuentro en el que la persona se atreve a ser verdad y, al mismo tiempo, es acogida sin quedar reducida a lo que confiesa. Tal vez por eso, quien la vive con sinceridad suele salir de ella no con la sensación de haber sido juzgado, sino con algo más parecido a haber sido reconstruido.

En una cultura que busca con avidez espacios terapéuticos, resulta llamativo que a veces se ignore una práctica que, desde hace siglos, ha ofrecido precisamente eso: un lugar donde decir, ser escuchado y poder empezar de nuevo. Quizá no hemos dejado de necesitar la confesión. Quizá lo que ocurre es que hemos olvidado que, en el fondo, nadie se basta a sí mismo cuando se trata de reconciliarse con su propia historia.

Cuando se acerca la Semana Santa, el calendario se llena de signos, de imágenes y de memoria compartida. Pero hay un riesgo silencioso: contemplarlo todo desde fuera. Asistir, emocionarse incluso, sin que nada llegue a tocar verdaderamente el interior. Y, sin embargo, lo que esos días evocan –la fragilidad humana, el peso de las decisiones, la posibilidad del perdón– no es solo un relato antiguo, sino una experiencia que pide ser reconocida en primera persona. Quizá por eso, detenerse antes, hacer espacio para decir lo que uno arrastra, no es un añadido devoto, sino una forma de entrar de verdad en lo que se va a celebrar.

Porque no se comprende del todo el valor de la reconciliación contemplada en esos días si no se ha experimentado, aunque sea de manera discreta, algo parecido en la propia vida. Solo quien ha puesto nombre a sus sombras y ha sido acogido sin quedar atrapado en ellas puede intuir la hondura de lo que allí se representa. Tal vez la preparación más honesta para la Semana Santa no consista en saber más, sino en disponerse mejor: llegar con la verdad a cuestas, sí, pero no para cargarla, sino para dejarla donde pueda ser transformada.

Las peores guerras son las que se libran por dentro de cada uno, donde no hay testigos ni treguas visibles, pero sí desgaste continuo. En ese campo de batalla íntimo, la experiencia de la confesión sacramental se parece a plantar una bandera blanca en el corazón, no como rendición estéril, sino como el inicio de una paz posible. No es abdicar de uno mismo, sino dejar de resistirse a la verdad que libera. Y quizá ahí reside su fuerza más callada: en permitir que la reconciliación no sea una idea lejana, sino un acontecimiento concreto que devuelve a la persona la posibilidad de habitarse sin miedo.