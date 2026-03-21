El mundo del arte se mueve en el equilibrio múltiple entre el artista, el galerista y el coleccionista. El artista crea la obra, que el galerista vende y adquieren los coleccionistas, por su valor de uso y de cambio. El arte se despojó en Europa de sus contenidos rituales simbólicos, descubriendo al autor en el Renacimiento, colocando al viejo continente en el centro del mundo. El mercado mundial del arte vendió en los circuitos oficiales, al cierre del 2025, unos 60.000 millones de dólares, de los cuales un 9% es ‘arte digital’. EEUU compra el 42,3%, Europa el 30-35% y China el 15,6%. El mercado alternativo, a través de sus ‘canales invisibles’, es desconocido pese a su dimensión. Con razón se quejan en España del IVA cultural del 21%, cuando el mundo se mueve entre el 5-12 %. También plantean los beneficios fiscales a la inversión en arte, conforme a sus ‘legislaciones de mecenazgo’, donde se priman las actividades que por su interés social deban apoyarse, con una clara diferencia en los países anglosajones (EEUU- RU), donde pueden llegar a computarlo hasta en el 60% de sus bases imponibles.

En la última Feria de Arco-Madrid, la 45 edición luego de 1982, en IFEMA (4-8 marzo 2026), contó con 1.300 artistas, en 206 galerías de 30 países, el tercio extranjeros. Pasaron 800 coleccionistas y unos 95.000 visitantes. Los galeristas señalan que el arte vive un momento dinámico y estimulante, con gran efervescencia del arte español. Si bien las ventas han caído, se han ensanchado por abajo en formatos más accesibles. El galerista ha ampliado sus funciones con más apoyo, gestión y programa público, convirtiéndose en un ‘artefacto híbrido’ obligado a acompañar carreras, generar discurso cultural, promover presencia internacional, tender puentes entre lo institucional, lo privado y lo editorial, potenciar valores didácticos. Apuntan un tema que comparto, recuperar el “valor presencial”, lo físico, la escala, la materialidad, el entorno de la obra, que la hacen insustituible. Vuelve el oficio, lo tradicional, lo palpable, lo artesano. Y así en crisis y oportunidades, el galerista debe reinventarse, ser capaz de sobrevivir en entornos adaptativos, sociabilizarse en un mundo cambiante.

Para ver Arte Contemporáneo, además de Arco, están las ferias de Art Basel (Suiza, Hong Kong, París, Miami), la Bienal de Venecia, The Armory Show de Nueva York, el Tefaf en Países Bajos, la Frieze de Londres, Art Dubai en Emiratos, Zona Maco en México DF, Pinta Miami en Florida, Art Cologne en Alemania. Ferias que hacen coincidir expos paralelas, como en Arco el Art-Madrid. Singular el Premio Juana de Aizpuru (Valladolid 1933), su fundadora, y dirigido a premiar al galerista. Éstos venden con márgenes comerciales de entre el 30-50 %, en función de su representación, demanda, políticas de precios y costes de gestión.

En Canarias desde 1989, hace 37 años, abrió la Galería Artizar en la Calle San Agustín de La Laguna, fundada por Carlos E. Pinto y hoy en segunda generación con sus hijos Frasco y Pedro. Carlos E. Pinto es un referente en el mundo del arte en Canarias, que apostó desde su inicio por visibilizar artistas locales y hoy mantiene la coordinación general de la galería. El mundo del arte avanza cuando consolida al galerista, entre el artista y el coleccionista, respondiendo a su vez ante curators y críticos. El salto de escala lo ha dado Artizar este año abriendo galería propia en Madrid, caso único en Canarias, en la calle Fouchet cercano al Reina Sofía. Representan de forma estable a un conjunto de 23 artistas (pintura, escultura, fotografía) y nueve más en colaboración flexible. En su cartera los cubanos Roberto Diago y Manuel Mendive. Mantiene en torno a 8 y 12 exposiciones anuales en sus galerías de Tenerife y Madrid, aquí en 2026 con Julio Blancas, Jesús Zurita, Colectiva, Amparo Sard y Roberto Diago, con el maliense Abdoulaye Konaté. Mantienen de forma estable su asistencia a las ferias de Arco-Madrid, Arte Santander, Pinta Miami en Florida, Zona Maco en México DF, y la Feria de Chicago, donde son la única galería española. Este año entre mayo y noviembre 2026, asisten como galeristas a la Bienal de Venecia, donde patrocinan el Pabellón de Cuba con sus artistas. Artizar está incorporada en el portal de ventas online ARTSY.net, el más importante del mundo. Ha mantenido becas para artistas jóvenes participando en ferias, publicaciones de arte propias y con Conexiones realizaba, en estudios de sus artistas, fines de semana culturales, con coleccionistas, comisarios y museistas. El galerista suma valor añadido, sin el cual el mundo del arte no progresa. Artizar.