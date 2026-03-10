Opinión | Obituario
Al volante con Bryce, burgués burlón
El literato peruano escribió en España, más concretamente en la isla de Mallorca, buena parte de su obra
«Tengo un diploma de Leyes, que cuelga simbólicamente sobre el W.C. de mi casa. Está en su sitio, porque hubiera sido un abogado de mierda». No conviene reírse mientras Alfredo Bryce Echenique encadena su «humor espontáneo», si estás al volante del coche que negocia las curvas ahorcadas entre Pollença y Formentor. En este paraíso mallorquín escribió buena parte de su obra el hoy copiloto peruano, «somos un territorio de desconcertada gente», refugiado en un bungalow de la mansión a la orilla del mar de su compatriota Lucho León. Había rematado ‘No me esperen en abril’, cuando diseccionaba «la lotería babilónica» de los premios que se negaba a jugar:
-Fíjate ahora mismo en Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes, que se han autoproclamado como los únicos ganadores posibles del próximo Nobel hispanoamericano. A mí me alegra profundamente el premio a Darío Fo, y Woody Allen podría ser un ganador excelente.
El burgués burlón huía de las revoluciones para no someterse. «Fidel Castro cogió un país al nivel de Argentina y lo devolverá a la altura de Haití». Era imprescindible tomar notas, pero cada meandro de la carretera se asomaba al abismo. Inasequible al vértigo, Bryce siempre habla entre otros para sí mismo, y ahora acomete una revolución literaria:
-Los escritores latinoamericanos nos sentimos deudores precarios. Hemos escrito para españoles, para franceses,... Hasta que llega el ‘boom’, cuando decidimos escribir para escribir.
Leer a Cortazár decidió a Bryce a narrar, siempre que no fuera como el argentino. «Le veo el lado grotesco a las cosas más solemnes», musita mientras contempla un acantilado inigualable por la ventanilla. Y ametralla una lista de escuetas definiciones surrealistas, como en «Borges es el mejor afinador de violines». Siempre que nos vimos, aunque ya no más, la conversación no cedía hasta que el limeño sentenciaba que «el humor es lo contrario de lo aburrido, no de lo serio».
Suscríbete para seguir leyendo
- La triple frontera de Tenerife: vivir en El Rosario, coger la guagua en Santa Cruz y comprar en La Laguna
- El club Charco de La Arena tendrá que ser demolido tras inadmitir el Supremo su recurso de casación
- Compraventa de viviendas en Tenerife: los extranjeros acaparan más del 80% en Adeje y más del 70% en Arona
- Humberto Hernández (filólogo): «Los canarios nos sentimos cada día más satisfechos con nuestra modalidad lingüística»
- Una erupción ‘fría ’hace 312.000 años en Canarias logra una fosilización única en el mundo
- Una mujer y un niño heridos al caer con su coche diez metros a una terraza en Tenerife
- El Ayuntamiento de La Laguna acondicionará una parcela de unos 1.000 metros cuadrados en Finca España
- El guachinche de este municipio de Tenerife donde se come como en casa de la suegra: cocina casera y raciones abundantes