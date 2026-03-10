Tres trozos para contarnos la verdad

El humor gráfico no es un adorno simpático del periódico. Es un género periodístico con una tradición larga y sólida en Canarias, que arranca en los periódicos satíricos del Siglo XIX y alcanza a los caricaturistas del Siglo XX. Durante generaciones, la ironía dibujada ha sido una de las formas más eficaces de intervenir en el debate público. La viñeta es, en el fondo, un editorial comprimido: pensamiento político reducido a una imagen. Lograr eso no es fácil. Quienes nos dedicamos a escribir todos los días lo sabemos bien. Uno se pasa horas ordenando argumentos, intentando explicar una situación política que casi siempre es más absurda que lógica, y buscando el tono adecuado. Al día siguiente, cuando el artículo está publicado y uno abre el periódico, descubre que Padylla ya lo ha contado todo con tres trazos y dos bocadillos. Y lo ha hecho mejor.

Ese es el talento de los grandes humoristas gráficos: la capacidad de convertir la complejidad en sencillez comprensible. La viñeta funciona como una radiografía instantánea de la actualidad, no describe lo que ocurre; lo descubre. La política deja de ser una secuencia de titulares para transformarse en parte de la comedia humana. Es por eso que sus viñetas funcionan, porque el lector se reconoce en ellas. En medio de la intoxicación informativa, sin más recursos que su lápiz y puro talento, Padylla plasma lo que de verdad sucede, y encime nos hace reír.

Su obra, ya ingente, se caracteriza por tres dimensiones fundamentales. La primera, su arraigo en la actualidad: cada una de sus viñetas parte de una lectura rigurosa del presente, orientada a identificar los asuntos que preocupan a la ciudadanía. La segunda, su capacidad de síntesis intelectual y visual, que condensa en una frase y un trazo cuestiones complejas sin simplificarlas en exceso. Y la tercera, su mirada ética y social, que sitúa en el centro de su trabajo problemas que trascienden la política institucional -desde la desigualdad hasta la inmigración, el desempleo o las carencias de los servicios públicos-, y que afectan directamente a la calidad de vida de los canarios. Ese compromiso con la realidad social ha convertido la viñeta de Padylla en un espacio donde el lector no sólo encuentra humor, sino también claridad, empatía y reconocimiento. Su trabajo dialoga con la experiencia cotidiana de la gente común, y es precisamente ahí donde radica gran parte de su relevancia. Padylla ha logrado construir un estilo visual y narrativo propio, fácilmente identificable, que combina el trazo directo con una expresividad gestual que refuerza el sentido del texto. Esa identidad gráfica le ha permitido situarse en continuidad con la tradición del humor gráfico canario, pero también renovar su lenguaje, adaptándolo a nuevos públicos y formatos. Su presencia en redes sociales, donde sus viñetas circulan diariamente, confirma la vigencia de un género que ha sabido reinventarse sin perder su esencia.

El Premio Canarias que ahora recibe tiene un valor simbólico: premia a un autor, por supuesto, pero también a un género periodístico que rara vez recibe reconocimiento público. El humor gráfico ha acompañado durante más de un siglo la vida pública de las islas, Y resulta que hacer humor hoy no es más fácil que antes. Probablemente sea más arriesgado: vivimos tiempos curiosos, en los que la política se ha vuelto extraordinariamente susceptible y la sociedad parece haber perdido parte de su capacidad para reírse de sí misma. La corrección, las identidades hipersensibles y la vigilancia permanente sobre lo que se dice o se dibuja han convertido el humor en una actividad de riesgo. Siempre hay alguien dispuesto a sentirse ofendido o victimizado, aunque sólo sea por un chiste.

La sátira cumple una función democrática elemental: pinchar las solemnidades, recordarnos que los discursos grandilocuentes, los gestos épicos y las convicciones inquebrantables suelen esconder una buena dosis de ridículo. El humor no destruye nada, por muy brutal que sea. El humor humaniza. Y el humor de Padylla ha demostrado durante años una inteligencia poco común: sus viñetas pueden ser duras, pero nunca crueles. Su ironía no busca humillar, sino revelar. Esa es la diferencia entre un sarcasmo fácil y el humor inteligente. Y hay además algo que siempre me ha parecido admirable en Padylla, y es su discreción.

En una profesión donde el ego suele ocupar bastante espacio, Padylla ha preferido mantenerse al margen del ruido. Ha construido su prestigio con trabajo diario, con constancia y con esa disciplina silenciosa que caracteriza a los buenos artesanos. Sus dibujos hablan por él.

Por eso, este premio que le sorprende llega con la naturalidad de las cosas que simplemente tenían que ocurrir. Reconoce a un autor imprescindible, pero también reivindica una tradición que forma parte de la cultura periodística de Canarias. Y de paso nos recuerda algo que conviene no olvidar: cuando la política se vuelve solemne o se refugia en la impostura, el humor es la forma más eficaz de decir la verdad. Desde hace muchos años, en Canarias esa verdad aparece dibujada en una esquina del periódico. La firma Padylla. Mientras los políticos hablan durante horas para no decir casi nada, Padylla nos explica el mundo.