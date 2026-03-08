El REF no es un escudo, es una palanca

Rueda de prensa de presentación de la nueva formación específica sobre el REF en las universidades canarias. / Acfi Press

Canarias no necesita protección permanente. Necesita ambición estructural.

El Régimen Económico y Fiscal (REF) nació para compensar desventajas objetivas del Archipiélago: lejanía, fragmentación, sobrecostes. Y ha sido clave para nuestra estabilidad. Pero ningún instrumento es útil si se convierte en rutina.

Hoy el debate no es si el Régimen Económico y Fiscal está en peligro. El verdadero debate es si lo seguimos utilizando para transformar nuestra economía de manera eficiente y competitiva.

El capital no tiene nacionalidad.

Tiene destino.

En un mundo donde la inversión busca seguridad jurídica, estabilidad fiscal y proyectos sólidos, Canarias debe ofrecer confianza. Sin prejuicios. Sin xenofobia económica. Lo importante no es de dónde viene el capital, sino qué valor añadido deja aquí.

El turismo es una fortaleza. La dependencia pasiva no lo es.

Tenemos una base económica potente que debe servir para apalancar: Más productividad. Más innovación. Más industria auxiliar. Más economía digital. Más empleo cualificado.

Sin productividad no hay salarios sostenibles, sin competitividad no hay inversión estable y sin inversión no hay riqueza que compartir.

El REF del siglo XXI debe premiar reinversión, innovación y generación real de valor. No puede limitarse a abaratar costes; debe incentivar crecimiento estructural.

Porque el equilibrio no consiste en repartir mejor una tarta pequeña. Consiste en hacerla más grande y más sólida.

Canarias tiene singularidad. Ahora, más que nunca necesita estrategia.

¿Estamos utilizando el REF para sobrevivir… o para liderar el futuro?