Hablar de ejemplaridad en sociedades polarizadas parece una fantasía. Es ejemplar aquello excepcional, que nos sirve de patrón, modelo o paradigma. Con la desclasificación de documentos reservados del 23 F de 1981, con el golpe de estado de Tejero, fallecido este 25 de febrero, lo que parecía un acto para atacar a la monarquía parlamentaria deja en evidencia lo que ya el juicio del 23 F aclaró en su día y los nuevos documentos confirman. Fue relevante el papel de Juan Carlos I, Capitán General de los Ejércitos, al desactivar el golpe Tejero-Armada. Por más que no tenía posibilidad de prosperar en una sociedad donde sus clases medias habían mutado la naturaleza del régimen derivado de la Guerra incivil de 1936-39. Hoy 87 años después, se plantea a quien fue Jefe de Estado 1975-2014, con 88 años, una salud quebrada y sin causa legal que le impida regresar a España en unas condiciones de residencia y fiscales, que sólo el nuevo Jefe de Estado y Casa Real pueden aconsejarle y él aceptar.

La vida de Juan Carlos I fue muy complicada, nacido en el exilio en Roma en 1938; con 10 años en 1984, Franco y su padre Juan III lo enviaron a estudiar a España, única posibilidad que veían para restablecer la monarquía. Dramático el accidente en su casa de Estoril, el jueves santo de 1956, con una pistola cargada, él con 18 años y su hermano Alfonso de 14 años, que murió. Compleja la relación con su padre, cuando en 1966 lo llama a Estoril al Consejo Privado del Conde de Barcelona, para reforzar sus derechos dinásticos. Juan Carlos declinó asistir cuando ya había aceptado de Franco el título de nuevo cuño de Príncipe de España. En 1962 había contraído matrimonio de conveniencia monárquica con Sofía de Grecia (1938), en Atenas y por el doble rito católico y ortodoxo. Hija de Rey y luego hermana del rey Constantino II de Grecia (1940-2023), que gobernó entre 1964-73, donde luego del Golpe de los Coroneles un referéndum optó por la República. Lección que aprendió Juan Carlos I para convertir su monarquía en parlamentaria, cuando la de su cuñado Constantino II y la de su abuelo Alfonso XIII fueron constitucionales. En 1966 ya como Príncipe de España, habían nacido Elena (1962) y Cristina (1966) y luego Felipe (1968), Príncipe de Asturias, en 1978.

Con Franco en la cama, sorteó la Marcha Verde del Sáhara Español apoyada por EEUU, firmando el 14 de noviembre de 1975 el Acuerdo Tripartito de Madrid, que cedía su administración a Marruecos y Mauritania. El 20 de noviembre juró acatar los Principios del Movimiento Nacional del franquismo; que con Torcuato Fdez- Miranda y «de la ley a la ley», pasó a aprobar la Ley de Reforma Política y la Ley de Amnistía, antes de la Constitución del 78; Juan III había renunciado a sus derechos dinásticos en su hijo en 1977. Modélica Transición. Contribuyó al reconocimiento de España en el exterior, ingresó en la OTAN 1982, en la CEE en 1986, creación de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Relaciones con el mundo árabe. Conferencia de Madrid de Oriente Medio en 1991. Acción diplomática en Iberoamérica, en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado en Santiago de Chile, con Zapatero en 2007, cortó a Hugo Chávez con «Por qué no te callas».

Juan Carlos ha sido el rey de la ruptura, Felipe VI el de la contención. Con una vida paralela sentimental y económica, ajena a la ejemplaridad de los reyes constitucionales, que carecen de vida privada. La Constitución, en su artículo 56.3, señala que «la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». No hay equilibrio entre la inviolabilidad y carecer de responsabilidad sin ejemplaridad. Lo cual en nuestras sociedades le obligan a serlo sexual, familiar y económicamente. Tenemos la monarquía más pobretona del mundo, Felipe VI tiene un gasto de Casa Real de 8,43 meuros/año, con una retribución de 277 meuros/año. Nada que ver con las millonarias Casas Reales de Europa, Reino Unido, Holanda, Bélgica, Suecia, Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, etc, a cuyas fortunas personales unen singulares regímenes fiscales y retributivos. Si hablamos de las monarquías absolutistas del petróleo las sumas se disparan. Juan Carlos I, amigo del monarca, reside en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, donde arrastra los traumas de los casos Urdangarin y Corinna, dinero y sexo. Ahora con su fondo «SUMER» ( Su majestad el Rey), desde 2022 domiciliado en la zona franca financiera de Almaryah de Abu Dabi. No paga IRPF, ni sobre rentas, herencias, donaciones y parte del capital. Quiere dejar a sus hijas y nietos una herencia que les asegure la vida, para lo cual debe residir en Abu Dabi 187 días al año, ya con 88 años, en silla de ruedas y casa adaptada.