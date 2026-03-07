Economía deslumbrada

Un conejo que cruza una carretera de noche y queda deslumbrado por los faros de un coche no huye de inmediato. No calcula trayectorias ni evalúa riesgos. Se queda inmóvil. Sus músculos se tensan, sus pupilas se dilatan y, durante unos segundos críticos, el animal confunde la luz con seguridad, cuando en realidad esa parálisis es lo que más aumenta la probabilidad de atropello, por lo que no lo mata el vehículo, sino la propia incapacidad para reaccionar.

Algo parecido le ocurre con frecuencia a la economía internacional cuando estalla una crisis geopolítica de gran escala. El conflicto de Oriente Medio, que periódicamente se recrudece, genera un efecto de deslumbramiento colectivo: mercados que se congelan, con reacciones que hacen posponer decisiones estratégicas a la vez que adelanta otras. Pero la anticipación, la parálisis o la postergación no son neutrales. Tienen costes económicos acumulativos y, a menudo, superiores a los daños directos del propio conflicto, más allá del innegable drama humanitario que ocasiona, con desplazamientos masivos de población, destrucción de infraestructuras y pérdida de capital humano, lo cual deteriora el potencial de crecimiento regional durante décadas. Por otro lado, el odio creciente entre civilizaciones también tiene rendijas para surgir.

Desde una perspectiva de geopolítica económica, Oriente Medio no es únicamente un espacio de confrontación ideológica o territorial. Es un nodo estructural del sistema energético, logístico y financiero global. Por sus rutas transita una proporción crítica del comercio marítimo mundial y en sus subsuelos se concentra buena parte de las reservas de hidrocarburos que aún sostienen la matriz energética del planeta.

La primera variable es el crudo. La región alberga a varios de los principales exportadores del mundo y constituye el corazón operativo del mercado del petróleo. Cuando la percepción de riesgo aumenta, los precios a corto plazo reaccionan al alza por expectativas, aunque luego tienden a estabilizarse, originándose el denominado efecto cohete, donde la subida es impulsiva, pero el descenso es lento, como en paracaídas. Además, basta la posibilidad de que el conflicto se extienda o involucre a potencias regionales para que el denominado mercado de futuros incorpore volatilidad, porque descuenta escenarios, no hechos consumados. ¿Y qué sucederá en Canarias? Pues, de media, si los precios internacionales se incrementan, en unos pocos días los veremos reflejados en nuestra estación de servicio de confianza donde normalmente repostamos combustible para nuestro vehículo.

Por otro lado, esa volatilidad se transmite a la inflación global. Energía más cara implica transporte más caro, fertilizantes más caros y alimentos más caros, por lo que las economías importadoras son particularmente vulnerables. Para la Unión Europea, que ya sufrió un shock energético tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, una nueva escalada en Oriente Medio supone añadir presión a una estructura productiva que todavía no ha completado su diversificación de fuentes. La dependencia energética se convierte, una vez más, en dependencia estratégica.

El segundo vector es logístico. Gran parte del comercio mundial pasa por la zona, de forma que cualquier amenaza incrementa las primas de seguro marítimo y obliga a desviar rutas, añadiendo semanas de tránsito y mayores costes de combustible. Lo que parece una guerra localizada se traduce en retrasos y, como dice el dicho, «el tiempo es oro». Todo ello se debe a que la economía globalizada es extremadamente sensible a los cuellos de botella, lo que genera no solo precios más altos, sino también problemas físicos de abastecimiento.

El tercer eje es financiero y turístico. En contextos de guerra, el capital busca refugio. Se produce una huida hacia activos considerados seguros: deuda soberana de economías confiables o el propio oro. El conflicto, por tanto, no solo reordena mapas militares; redistribuye el poder financiero. Además, los fondos de inversión recalibran riesgos sectoriales aumentando las posiciones en defensa, ciberseguridad y energía. Esta reasignación de capital altera la estructura productiva a medio plazo, de forma que la globalización basada en costes mínimos evoluciona hacia una regionalización basada en riesgos mínimos. En cuanto a los flujos turísticos, Canarias también puede registrar incidencias, con la derivación de parte del tráfico hacia las islas.

Hay, además, un efecto menos visible desde el punto de vista económico, como es el psicológico. Consumidores y empresas reaccionan a la incertidumbre posponiendo gasto e inversión. Se incrementa el ahorro precaucional. La demanda agregada se debilita. Incluso si el conflicto no afecta directamente a un país, la percepción de inestabilidad global actúa como freno. En la economía de las expectativas la recesión puede empezar en la mente antes que en los datos.

En este contexto, la principal lección estratégica es que la economía no puede seguir gestionándose como si los riesgos geopolíticos fueran anomalías esporádicas. Se han convertido en estructurales. La planificación debe incorporar escenarios de disrupción persistente: diversificación energética real, inventarios estratégicos, redundancia logística, autonomía tecnológica y políticas económicas orientadas a la resiliencia. No se trata de aislarse, sino de reducir vulnerabilidades críticas. Por esa razón, las empresas que internalizan esta lógica tienden a sobrevivir mejor. Rediseñan proveedores, aseguran coberturas financieras, distribuyen producción en varias geografías y mantienen liquidez. Las regiones, por su parte, necesitan coordinación multilateral para evitar respuestas fragmentadas que amplifiquen la crisis. La cooperación reduce costes colectivos; el unilateralismo los multiplica.

Sin embargo, la tentación de la parálisis sigue ahí. Cada nueva escalada armamentística provoca titulares alarmistas, caídas bursátiles y discursos reactivos. Se habla mucho y se planifica poco. Se confía en que la tormenta pase sola. Es exactamente la conducta del conejo deslumbrado al confundir la luz intensa con una pausa del peligro. La historia económica muestra que los shocks no gestionados se encadenan, e ignorar la interdependencia de los acontecimientos es un error estratégico. Por eso, ante el conflicto de Oriente Medio y sus ramificaciones, la cuestión no es si afectará a la economía mundial, sino cuándo y durante cuánto tiempo. La diferencia dependerá de la capacidad de anticipación. Quien espere a que el coche esté encima ya habrá perdido margen de maniobra. Porque, al final, la imagen es sencilla. Un conejo que se queda quieto bajo los faros no gana tiempo, lo pierde. Y, en economía, como en la carretera, los segundos de indecisión se pagan caros. El conejo no solo debería estar preocupado por el posible atropello, sino ocupado para intentar evitarlo.