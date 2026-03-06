Quita tus sucias garras de mi enano

El pasado miércoles, sobre las 19.03 horas, se colgó en el Caralibro una de las declaraciones políticas más graves y preocupantes de los últimos años. Unas declaraciones donde el trémolo de la emoción no empañaba la serena valentía de su autor. No, no era Pedro Sánchez advirtiéndole a Trump que no a la guerra. Era Asier Antona, alcalde de Santa Cruz de la Palma, y en sus tiempos líder del PP de Canarias: «Como todo el mundo sabe (sic) se ha generado cierta polémica por la utilización de la figura del Enano en un pueblo de Toledo llamado Yepes durante sus fiestas de Carnaval». Imagino a los palmeros estupefactos, aguantando la respiración. Esta usurpación era extraordinariamente grave, contaba el alcalde con un rictus de pesar, porque el Enano forma parte del patrimonio histórico, cultural e identitario de Santa Cruz de La Palma y de la isla entera. Sin embargo, conforta un poco señalar (y así lo hizo Antona) que el alcalde de Yepes se puso en contacto con la corporación santacrucera para pedir perdón. El buen hombre ha pecado, pero se arrepiente sinceramente de su culpa. Hasta está dispuesto a escribir una carta y todo para que conste documentalmente que en ningún momento fueron conscientes del daño que podrían producir.

De acuerdo, lo ocurrido es gravísimo, pero sinceramente, la información disponible sobre esta vil canallada resulta insuficiente. El Enano que bailó en Toledo, ¿fue secuestrado y trasladado engrilletado a la Península en contra de su voluntad? ¿O acaso fue cómplice activo de la villanía y se pagó él mismo el viaje hasta Parla? ¿O no se trata de nada de eso y fue un Enano toledano quien empezó a dar brinquitos desidentitarios sin intervención de nadie? Sinceramente no sabe uno qué es peor. Porque cuentan que el Enano que apareció inopinadamente en las calles de Parla bailaba con una soltura y una gracia punto menos que admirable. ¿Fue la canallada más amplia y compleja de lo que aparenta? ¿Estuvo un Enano extranjero en las últimas fiestas lustrales como espía para tomar nota de la coreografía, del ritmo, de la indumentaria de los Enanos palmeros? ¿Hasta dónde llega esta laberíntica conspiración, baijta, sin duda, pero alarmante? ¿Qué puede ser lo próximo? ¿Marquesotes en Logroño? ¿Rapaduras en Lugo? ¿Truchas de boniato en Getafe? ¿Aires de Lima en Benidorm? Se le abren las carnes a la Negra Tomasa de pensarlo. Tiembla y se agrieta la gloria intemporal de la palmeridad.

Las tradiciones. Los grandes iconos culturales. El patrimonio simbólico de un pueblo. La identidad que enlaza en pasado con el presente y se proyecta bellamente hacia el futuro. El orgullo de ser lo que se es y no (por suerte) cualquier otra cosa que igual ni siquiera es enana. Fíjense que todo eso cabe en un retaco canijo y cabezón. Otras cosas, bueno, otras cosas no son tan enanas, no son tan defendibles. Que el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma carezca completamente de una política cultural, salvo a los actos que asocia a Los Indianos y a las Fiestas Lustrales, por ejemplo. ¿Para qué quieres programas culturales si tienes montones de enanos, corbatas blancas y media tonelada de polvos de talco todos los años? La Sociedad La Cosmológica recibe, desde siempre, la respiración económica suficiente para seguir abierta y mantener cierta actividad, pero, por supuesto, jamás una inyección conveniada para reformar su sede y asegurar para las próximas décadas, por no hablar, no merece la pena, de completar la microfilmación de toda la ingente documentación que guarda en sus archivos, o de la organización de ciclos de conferencias. Si el edificio de La Cosmológica midiera un metro y veinte centímetros de altura sería distinto.

Algunas lenguas perversas chismorrean que el Enano de Parla no es otro que el propio Asier Antona, buscando un casus belli para lucir como un héroe defendiendo la identidad palmera desde el lado correcto de la Historia. Mentira. Antona no es tan alto. n