Opinión | Claroscuro
Saray Encinoso
Personas gato
No sé si a ustedes también les ocurre, pero yo me tropiezo, muy a menudo, con personas a las que siempre les va bien. No importa si hace poco que han estrenado un nuevo cargo para el que nadie está del todo preparado, si el día a día les ha terminado sobrepasando, si tienen un jefe que les hace la vida imposible o si simplemente les han encasquetado una tarea que no les gusta. No tienen dudas sobre cómo desempeñar sus nuevas funciones, no les pesa dedicarle catorce horas del día a su trabajo o disfrutan de que la vida les haya regalado tiempo para no pensar. Son como los gatos: siempre caen de pie. Podría pensarse que ese estoicismo es una forma sofisticada de surfear la adversidad, pero sospecho que no. Sospecho que, en el fondo, se han convencido de que verse afectados por las inclemencias de la vida es un síntoma de debilidad.
Las personas gato quizá no sean mayoría, pero se hacen notar. A veces, sin embargo, aparece alguien que destaca justo por lo contrario -y eso sí que es una rara avis-. Lo pienso con frecuencia después de escuchar al entrenador del Club Deportivo Tenerife, Álvaro Cervera, en las comparecencias previas y posteriores a los partidos. La semana pasada, tras empatar con el Real Avilés Industrial, admitió que su planteamiento al inicio de la segunda mitad había sido erróneo y que Aitor Sanz le hizo caer en la cuenta. El capitán le advirtió de que era necesario dar un paso al frente y presionar más arriba. El equipo no ganó pero, probablemente gracias a ese ajuste, tampoco perdió.
Es habitual oír a Cervera reconocer errores, dudar de alguna decisión o explicar cómo un jugador o su segundo entrenador le propusieron una alternativa que terminó funcionando. No sé si se retirará al finalizar su etapa en el Tenerife, si logrará que regresemos a Segunda División -o quién sabe si a Primera-, pero valoro que su experiencia -está en la recta final de su carrera- no le haya hecho creer que debe tener todas las respuestas ni le impida decir en público que no las tiene por miedo a parecer más o menos competente.
Todos albergamos más dudas y temores de los que manifestamos públicamente. Eso no está mal. No se trata de agotar a los demás con nuestras inseguridades, el objetivo es ir superándolas o aprendiendo a convivir con ellas. Sin embargo, en una época en la que el relato personal de cada uno es casi idéntico -y cuando digo idéntico es porque lo escribe ChatGPT y lo vomitamos en redes-, creo, más que nunca, que no hay liderazgo sin autenticidad. Estoy cansada de leer post impostados en Facebook, Instagram o X escritos por alguna inteligencia artificial. Los firman personas que conozco, pero cuando las leo no las reconozco. Todos los textos tienen el mismo ritmo, el mismo tono y hasta las mismas palabras.
Tal vez por eso, admiro más que, en estos años en los que se nos insta a poner límites y a colocarnos siempre en primer lugar, ese señor vaya a la sala de prensa antes y después de los partidos y diga, sin problema, que hay cosas que no sabe o que rectificó porque alguien le propuso una estrategia mejor. O que explique que, al decidir qué jugadores seguían esta temporada, no solo pesaron sus capacidades, sino también su actitud y el ejemplo que podían dar al resto.
Es una obviedad, pero quizá convendría repetirla más: la inteligencia, como la excelencia, es colectiva. Solo hay evolución cuando lo que sabemos unos interacciona con lo que saben otros. Y tampoco hay aprendizaje si creemos estar en posesión de la verdad o si no admitimos que a veces estamos agotados, cansados, tristes o simplemente equivocados, y que esos sentimientos también forman parte de nosotros. Pensar lo contrario lo estrecha todo, lo vuelve más ridículo, más pobre.
¿Se imaginan una existencia en la que pensemos que casi nadie puede aportarnos nada o que somos la última cocacola del desierto? Yo escucho a Álvaro Cervera en las ruedas de prensa y muchas veces me sorprendo pensando: este hombre entendió todo.
