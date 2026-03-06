Los profesores de educación quieren ser agentes de la autoridad. Y los conductores de las guaguas. Y los médicos. Y los sanitarios. Y los socorristas. Y los funcionarios que están en una ventanilla. Y todo es porque la gente está harta de enfrentarse a gente violenta y desquiciada que a las primeras de cambio empiezan con los insultos y acaban con las manos.

Me da a mí que la solución no pasa por convertir a todo quisque en autoridad. Porque entre otras cosas eso no garantiza que alguien no la emprenda a hostias con ellos. No hay más que recordar a la primera autoridad del país, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que salió por piernas de Paiporta mientras le llovían paraguazos y pellas de barro de la gente cabreada. No le sirvió de mucho ser la más alta autoridad. Y de hecho si escapó con todos los dientes en su sitio fue simplemente porque iba rodeado de escoltas.

El problema es que no deberíamos sorprendernos de las cosas cuando son evidentes. Si dejas el grifo de la bañera abierto y el tapón puesto y te vas al cine, sería de género estúpido ponerse a hacer aspavientos cuando regreses y te encuentres con los pasillos de tu casa convertidos en ríos navegables. Afirmamos que la sociedad está perdiendo la educación, el respeto y la prudencia. ¿Pero qué otra cosa se puede esperar si quienes están llamados a dar ejemplo son los que peor se comportan? El lenguaje de los parlamentarios nacionales, el odio y la aversión que destilan, la rabia con la que hablan de sus adversarios y los insultos con los que los descalifican, destila una violencia superior a la de la gente del común.

La pérdida del respeto a la autoridad es, en el fondo, la pérdida del respeto a la auctoritas, que es la aceptación del prestigio ajeno. Un paciente que no pone en valor a la gente que le cura o una familia que no reconoce a quienes educan a sus hijos están demostrando su desprecio por el conocimiento de otros ciudadanos más preparados que ellos para ejercer esas funciones. Si han suspendido a tu hijo no será porque es un tronco de col o porque no haya estudiado, sino que su maestro o maestra le ha cogido manía al pobre chiquillo. Si tienes que esperar por una consulta o una prueba radiológica no es que los servicios estén desbordados, sino porque los médicos y el personal sanitario son un puñetero desastre que te están haciendo perder el tiempo. Y todo eso lo puedes solucionar, como un diputado en el Congreso o un concursante en Supervivientes, gritando como un energúmeno o agrediendo a esos profesionales.

El problema no es el sistema, somos nosotros. Es una ciudadanía que se considera en posesión de todos los derechos y ninguna obligación. Gente que ya no se levanta en una sala de espera para dejar sentar a un anciano. Que si puede se salta una cola. Que es capaz de bajarse del coche para darse trompadas con uno que no respetó una señal de ceda el paso. La única manera de cambiar los malos hábitos y la agresividad de este pueblo nuestro es el castigo más severo de las conductas violentas. Pero no lo veremos. Porque si la agresividad y los insultos se terminan sancionando, los partidos políticos se tendrían que condenar primero a sí mismos.