Pedro Sánchez estaba viviendo una pesadilla. Por un lado sometido a la presión de sus socios independentistas. Por el otro, acosado por los escándalos judiciales de su entorno más cercano. Y por último, atrapado en la evidencia de no poder convocar elecciones ante un previsible batacazo electoral.

La estrategia era resistir. Y esperar. Vivimos tiempos tan líquidos que cualquier cosa podría cambiar súbitamente. De igual forma que un ministro, un amigo y un secretario de organización del partido te sale rana, podía ocurrir algo extraordinario. Algo capaz de crear una ventana de oportunidad electoral.

La ventana se ha abierto. Y como no podía abrirse hacia dentro, lo ha hecho hacia fuera. La política exterior ha echado un soplo de aire fresco en el infierno electoral de un Sánchez desgastado por los negocios impropios de su mujer y de su hermano, el caso del fiscal general condenado o sus compañeros de partido encarcelados. Su enfrentamiento con Donald Trump sintoniza emocionalmente con una izquierda que siempre ha detestado a los norteamericanos. Y con una cultivada opinión pública que rechaza la imagen de bravuconería y prepotencia de Trump, enfant terrible de los medios de comunicación europeos.

Sánchez es, en canario, el chico que se pelea contra el grande. El valiente que se resiste a rendir pleitesía al monarca absolutista de la primera potencia del mundo. El que dice no a la guerra, aunque al mismo tiempo reconozca que el régimen de Irán era un sistema criminal. El que asegura, con pesadumbre, que la violencia solo engendra más violencia.

Es perfectamente indiferente que tanto Trump como Sánchez hagan cosas similares: tomar decisiones importantes sin contar con los legisladores de su propio país. Tentaciones autoritarias compartidas. Nuestro presidente decidió un día, sin encomendarse a dios aunque tal vez sí al diablo, cambiar la política española con respecto a Marruecos y el Sáhara. Hizo lo mismo al aislarse del resto de los países de la Unión Europea en el esfuerzo bélico del 5% de gasto público en el rearme. Y otra vez, Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, con la regularización de cientos de miles de migrantes que cabreó, entre otros, a Macron en Francia y a Meloni, en Italia.

Mientras la Unión Europea se refugió en una prudente y calculada ambivalencia sobre la legitimidad del ataque a Irán –un no pero sí y sí pero no– Pedro Sánchez vio la oportunidad de colocarse en otro lado de la historia. No sé si el bueno o el malo, pero, para él, el más rentable electoralmente. En tanto Gran Bretaña, Alemania y Francia derivaban hacia un acercamiento condicionado a Estados Unidos, Sánchez decidió confrontar con Trump. Y el presidente norteamericano, un perfecto bocazas, se lo ha puesto aún más fácil anunciando unas represalias comerciales contra España que han tapado las indecentes amenazas del embajador de Irán en España, que advirtió de que nuestro país podría considerarse un «objetivo legítimo» –¿de atentados como el del 11M o de algún misil?– si colaboraba de alguna manera con los norteamericanos.

Todo parecía indicar una «ventana de oportunidad». Olía a elecciones anticipadas. Pero a última hora de ayer, la portavoz de la Casa Blanca anunciaba que el Gobierno de España estaba dispuesto a colaborar con Estados Unidos. ¿Se lo ha pedido Marruecos a Sánchez?