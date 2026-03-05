El tirano de la Casa Blanca quiere vasallos, no aliados

Pedro Sánchez responde a Trump: "La posición de España se resume en cuatro palabras, 'no a la guerra'"

El tirano de la Casa Blanca no quiere aliados, sino vasallos que presten apoyo incondicional a sus Fuerzas Armadas incluso en sus violaciones más flagrantes del derecho internacional.

Indignado porque el Gobierno de Pedro Sánchez –cosa muy distinta habría sido con el líder del PP– se haya negado a prestarle las bases de utilización conjunta de Morón y Rota para su guerra ilegal contra Irán, Trump amenazó con romper todas las relaciones comerciales con España.

«No queremos nada con España», dijo Donald Trump, político tan malcriado como rencoroso, que manifestó ya hace un año su hostilidad a España y a su lengua, que hablan allí millones de inmigrantes, al firmar una orden ejecutiva por la que se declaraba por primera vez el inglés lengua oficial de EEUU.

Trump aprovechó su entrevista, el martes, con el canciller federal alemán, Friedrich Merz, para quejarse no sólo de ese mal gesto de España, sino también del hecho de que nuestro país no estuviese cumpliendo el compromiso de invertir hasta un 5 por ciento de su PIB en defensa, como él exige.

El republicano, a quien acompañaban el representante del comercio exterior, Jamieson Greer, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, preguntó a ambos si, a pesar de la anulación por el Tribunal Supremo de los aranceles globales impuestos por él, podía aplicar un embargo comercial a España, algo que aquéllos se apresuraron a contestar afirmativamente. ¿Quién le dice «no» a Trump?

Según las crónicas de la reunión, el canciller alemán se limitó a decir que trataría de influir sobre el Gobierno español para que aumentase su gasto militar como quiere Trump.

Habrá que esperar a ver qué dice ahora, si es que dice algo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en defensa de un país miembro de la UE cuyo Gobierno se ha limitado a defender el derecho internacional frente a un aliado que ha desatado un auténtico infierno en Oriente Medio y causado de paso un enorme daño a la economía global, incluida la europea.

En lugar de condenar como se merece la operación militar conjunta de EEUU e Israel contra una nación soberana que no los había atacado y que incluso estaba en aquel momento en negociaciones con Washington, Ursula von der Leyen criticó la respuesta militar iraní, que pocos esperaban.

Pues los iraníes no se han limitado a Israel, sino que han atacado también y con enorme contundencia las instalaciones militares, puertos y aeropuertos de los países árabes aliados de Washington en los que los estadounidenses tienen presencia militar, es decir, en casi todos.

También ha sido objetivo de los misiles iraníes una gran base británica en Chipre, la de Akrotiri, utilizada por los aviones de la Royal Air Force para espiar a favor de Israel y ayudar así a su campaña genocida contra Hamás en la franja de Gaza.

Los inesperados ataques iraníes a los aliados árabes de Occidente es lo que ha llevado a los tres mosqueteros, el francés Emmanuel Macron, el alemán Friedrich Merz y el británico Keir Starmer, a amenazar también a Irán aunque, en su ya habitual neolengua, ésos hablen sólo de acciones «defensivas».