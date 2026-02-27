La sorpresa del año

La mayor sorpresa (agradable) cinematográfica de las producciones de 2025 ha sido una cinta brasileña que, no sólo ha destacado por su originalidad e intensidad, sino también por la acumulación de reconocimientos que ha obtenido. Es candidata en la categoría de los Oscar que ahora se denomina mejor película internacional (antes se conocía como mejor película de habla no inglesa y, previamente, mejor película extranjera) y ya ha ganado el Globo de Oro, el Critics Choice Award, el Independent Spirit Award y el National Board of Review. En los citados galardones de la Academia de Hollywood cuenta con tres nominaciones más -película, actor protagonista y casting- y en el pasado Festival de Cannes cosechó cuatro premios. Se trata, sin ninguna duda, de uno de los filmes del año.

Se da la circunstancia de que en la pasada edición Brasil se alzó con la preciada estatuilla dorada por el largometraje Aún estoy aquí, con lo que supondría todo un logro (pocos países lo han alcanzado) que la cinematografía brasileña triunfase de nuevo en tan famosa gala. En 2002 tuvo una presencia destacada con Ciudad de Dios y en 1998 con Estación central de Brasil, pero nunca como hasta ahora su protagonismo ha quedado tan patente.

Ciertamente revitaliza el género del thriller, aportando una estética y un estilo narrativo diferentes, pero manteniendo un nivel de intriga y de ritmo destacados. Califico su visionado como una experiencia novedosa, diferente al tipo de propuestas similares que llegan a nuestra cartelera. Reconozco que, mientras veía algunas de sus imágenes, recordé Ciudad de Dios, no porque la trama sea parecida, sino porque en ambos casos existe una cierta sinergia entre el desorden y el caos de las realidades que plasman con el propio estilo de estos títulos. Con independencia de los valores históricos que contiene y de su aporte a la conciencia colectiva de la actualidad, desde un punto de vista estrictamente artístico constituye una obra valiente, original e intensa.

En el Brasil de la década de los setenta, la represión de la dictadura militar se impone a la ciudadanía. Marcelo, un hombre con un pasado turbulento, decide cambiar de aires y comenzar desde cero. Con ese ánimo, llega a una localidad distinta, decidido a reencontrarse con su hijo. Pero su intento de redención se ve amenazado cuando descubre que se encuentra vigilado por las fuerzas del régimen.

Perseguido y con su vida en peligro, Marcelo deberá enfrentarse a viejas culpas y tomar decisiones difíciles, mientras las amenazas se ciernen sobre él. En Magnolia, de Paul Thomas Anderson (en estado de gracia merced a su último trabajo Una batalla tras otra) se escucha la siguiente frase: We might be through with the past, but the past ain’t through with us (Nosotros podemos pensar que hemos terminado con el pasado, pero el pasado no ha terminado con nosotros). Justamente esa reflexión afecta de lleno al personaje.

Tal vez el inconveniente más resaltable estribe en la excesiva duración del metraje. Recortando algunos minutos, el resultado final hubiera quedado más redondo. Se incluyen, asimismo, determinadas escenas de difícil encaje en el contexto global del relato. En cualquier caso, cabe considerarlas cuestiones menores respecto al desempeño de su director, Kleber Mendonça Filho.

Encabeza el reparto Wagner Moura, reciente ganador del Globo de Oro al mejor actor en una película dramática. Compone una excelente interpretación. Más allá de su popularidad a raíz de la serie de televisión Narcos, ha participado para la pantalla grande en Civil War, Sergio y La Red Avispa (en las dos últimas, junto a Ana de Armas). En El agente secreto lleva a cabo su actuación más relevante. Le acompañan Alice Carvalho, Gabriel Leone y Udo Kier.