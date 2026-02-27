Carta abierta del Colegio de Médicos de Tenerife a las autoridades sanitarias canarias

Un servicio sanitario, pilar del Estado de Bienestar, que pretenda mantener la calidad, mientras su población se incrementa de manera significativa, no parece lógico que se pretenda hacerlo sin aumentar los presupuestos sanitarios.

Si además tenemos en cuenta que los conocimientos médicos avanzan muy rápido con las nuevas tecnologías aplicadas a la Medicina y que ponerlas en marcha requerirá, por lo menos en sus comienzos, una mayor inversión, la conclusión es clara: los políticos pretenden poner en el disparadero el actual Sistema Público de Salud.

Por otro lado las actuales estructuras, insuficientes, envejecidas y con unas formas de organización y gobernanza que no están adaptadas a los nuevos conocimientos, una formación insuficiente y un personal cada vez más escaso, sobre todo en los máximos puestos de responsabilidad, agravan aún más la situación de la Sanidad Pública.

La falta de eficacia en el desarrollo de los concursos traslados del personal médico, a los que están obligados por ley, el incumplimiento de algunos acuerdos firmados y las diferencias en los contratos con respeto a la conciliación familiar, las horas de trabajo, la regulación de las guardias, con otras autonomías empeoran más la situación.

Todo esto hace que recaiga sobre los médicos/as un sobreesfuerzo mucho más penoso que lo que justifica su profesionalismo y además se pretende disminuir las competencias, que la legislación actual les atribuye.

Si además se incentiva públicamente la idea de que el médico/a es quien decide en la sanidad pública, con el fin de quitarse los políticos la responsabilidad de que son ellos los que lo hacen, llegamos al colmo de lo absurdo.

Es muy triste y decepcionante comprobar cómo los máximos dirigentes de la Administración Sanitaria y el propio Gobierno de Canarias «presumen» de que no es necesario invertir más en sanidad, que todo seguirá igual… ¿Con el aumento poblacional? ¿Con el aumento de prestaciones de la cartera de servicios? ¿Con las mismas tecnologías e infraestructuras? ¿Con idéntica forma de gobernanza? ¿Con el mismo personal médico? ¿Sin personal necesario en nuevas profesiones tecnológicas?

¡Por favor! Los ciudadanos y la profesión médica no aguantamos más.