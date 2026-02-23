Libertad y cultura

Suelo quejarme mucho de que, para las cosas de la política, me he vuelto viejo. Cada vez entiendo menos a quienes dizque nos gobiernan porque yo mamé otra forma de entender el espíritu y la letra de una democracia. Me pasa también (siento repetirme después de veinte lunes) con la música, la literatura o la comida, por eso algún amigo me reprocha que me esté volviendo conservador. Sin embargo, hoy vengo a agradecer una brisa mañanera: cuando creía que ya nada podía asombrarme, vienen nuestros mandatarios a joderme la pose de cínico desapegado. Y es que el partido más escorado a estribor y al que se le presupone cierto desdén con relación a mujeres e inmigrantes quiere prohibir el uso del burka, a buenas horas, mangas verdes. Y el partido que tiende a babor y al que se le presupone la defensa a ultranza de inmigrantes y mujeres dice que el burka es un ejemplo de independencia, échale hilo a la cometa. En medio, yo sigo sin entender nada, pero al menos me sorprendo, ergo estoy vivo. Hablemos, no obstante, del objeto de discusión. La RAE define burka como «vestidura femenina, propia de Afganistán y otros países islámicos, que oculta el cuerpo y la cabeza por completo, dejando una pequeña abertura de malla a la altura de los ojos». Nuestra actual izquierda política (digo «nuestra» porque se sienta en los escaños del parlamento de este país no porque la considere en absoluto mía) afirma ahora que su uso por parte de las mujeres musulmanas obedece a una cuestión de cultura y libertad. Acabáramos. Cultura y libertad. Los que de esto saben más que yo hace tiempo que comprendieron que no puede existir la una sin la otra: sin cultura no es posible la libertad, por eso los regímenes autoritarios a quienes primero buscan amordazar es a maestros, profesoras, científicas e intelectuales; y sin libertad, la cultura sería una imposición y el castillo se nos viene abajo. Para llegar al meollo del asunto habría que preguntar a todas y cada una de las mujeres que visten burka si lo hacen libremente y en aras de su religión o, por el contrario, se ven obligadas a llevarlo por un padre o un marido receloso. Eso sí, el resultado quizá fuera discutible porque correrían riesgo de lapidación si al padre o al marido receloso no les agradase la respuesta. Y es que los temas culturales más cuestionables, qué casualidad, vienen siempre a putear a las mujeres: el burka en agosto debe de llagar el cuerpo, la práctica china del vendado de los pies (lo de «pies de loto» suena a eufemismo repugnante) produce unas deformaciones dolorosísimas en las niñas y ya lo de la ablación del clítoris resulta vomitivo y, lo mires por donde lo mires, criminal. Por eso jode que quienes más presumen de feministas frivolicen con el tema. Así que no, señora vicepresidenta segunda. La cultura, al menos la que a mí me enseñaron cuando ser de izquierdas era otra cosa, o es libre o vale menos que el papel de váter.