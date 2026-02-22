Opinión | La cantina ilegal
Eso tampoco
Tengo agujetas hasta en el pensamiento de todo lo que trabajé ayer, ¡dito sea Dios! Menos mal que mi compadre, que vino de Mallorca por primera vez a nuestro Carnaval, se remangó y me echó una mano porque a mí solo me era imposible. Por cierto, mi compadre se quedó alucinado con la limpieza del cuadrilátero. Varios días paseamos por las zonas donde la noche anterior no se podía caminar por las bolsas, botellas y basura en el suelo, además de la gente que había, y a la mañana siguiente, apenas eran las once, y las mismas calles estaban que se podía comer en el suelo.
Días atrás, leímos en la prensa que la empresa de limpieza utilizaría un líquido nuevo que elimina los olores y que haría que nuestra ciudad se desprendiese del “aroma a Carnaval” que vivimos siempre. Pues creo que lo lograron, ya que, además de limpias, las calles que pateamos no tenían el olor de otros años. Total que hoy acaba el Carnaval; por la mañana con sabor a tradición, de la mano de la FUFA y la Zarzuela, así como con el desfile de coches antiguos; y por la tarde vendrá el fin de fiestas que dirá adiós a Don Carnal hasta el próximo año.
El Carnaval se acaba, pero sigue vivo el resto del año; con los directores de rondallas pensando en nuevas obras que interpretar, con los letristas abriendo la libreta de los apuntes, con los coreógrafos de las comparsas ideando nuevos pasos, con los diseñadores plasmando sobre el papel sus nuevas fantasías y con la organización haciendo balance de un Carnaval que ha vuelto a brillar y que demuestra, una vez más, que en la calle no tenemos rival. Además de a nuestros grupos, o a la fiesta en la calle, yo le pongo un diez al servicio de limpieza, porque me hizo sentir orgulloso de nuestro Carnaval delante de mi compadre. Soy de los que critica cuando algo no me gusta y de los que elogia aquello que se hace bien, porque, como decía mi añorado Charlot: otra cosa no tendré... pero eso tampoco.
