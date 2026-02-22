El amor en tiempo de mujeres exitosas

El amor ya no sigue las mismas reglas que antaño, de hecho, ya en los años 90, la psicología evolutiva defendía que nuestro organismo viene diseñado y presionado por distintos mecanismos psicológicos que hacen que la especie humana, en función de su inversión en la búsqueda de descendencia, se volviesen más o menos selectivos en la búsqueda de pareja. De esta forma, mientras los hombres centrarían su atención en relaciones casuales con mujeres atractivas y fértiles, las mujeres pondrían en la balanza el estatus, los recursos y el grado de compromiso en la paternidad que podría tener su futura pareja. Sin embargo, ¿es esta elección pura biología o se nos olvidaba en estas teorías contar con la importancia que tiene, en la socialización del género, el contexto social, político y económico de cada país?

En España, las mujeres jóvenes están sobrerrepresentadas en estudios universitarios y valores igualitarios respecto a los hombres, esto quiere decir que hay muchas mujeres, altamente cualificadas, buscando parejas que estén en su misma situación educativa y profesional y, el grupo de hombres disponibles se reduce exponencialmente ya que hay un desajuste estructural: hay más mujeres altamente cualificadas que hombres. Estas mujeres desde la segunda ola del feminismo se han podido incorporar al mercado laboral ganando así una independencia económica que, durante siglos, fue castigada y ninguneada. Sin embargo, aunque el modelo económico haya sido modificado, los ideales románticos siguen siendo una batalla que luchar. Las expectativas íntimas y el modelo romántico del amor que sigue latente en la actualidad provocan que esas mujeres que han conseguido la libertad de estudiar y posicionarse en el mercado laboral continúen teniendo en la cabeza que, el atractivo masculino depende del estatus de poder que tenga ese hombre, mientras que, ellos , no han conseguido aún sentir atracción real por esas mujeres que cumplen con los rasgos antiguamente masculinizados: independencia económica, liderazgo, poder y ambición.

Esta brecha de intimidad social golpea más fuertemente a las generaciones más tradicionales. Las mujeres mayores de 40 años y los hombres de su generación continúan siendo la ola del cambio y la fricción en sus valores educados. Muchos hombres de esta edad tienen dificultad para mantener relaciones de pareja con mujeres que económica y socialmente estén en ventaja. Su masculinidad se sigue viendo afectada y azotada por los roles más rígidos en los que fueron educados mientras que, en relaciones de parejas más jóvenes, aún persistiendo esas diferencias de socialización, hay una mayor flexibilidad y predisposición para aceptar las diferencias como ventajas y no convertir el éxito de sus mujeres en un conflicto ideológico consigo mismo.

Sin embargo, las tendencias en las problemáticas actuales de las mujeres en consulta no es solamente el malestar emocional por acumular relaciones que fracasan, divorcios o la dificultad para encontrar un hombre como pareja cuando estas son exitosas en su campo profesional, cuentan con independencia y, no nos olvidemos, continúan siendo las cuidadoras y sustentadoras de sus hogares. La tendencia mayor es esa fea costumbre social femenina de continuar asumiendo las culpas y la responsabilidad relacional de todo lo que pasa a su alrededor. De esta forma, ha aparecido una nueva vía de castigo femenino «estoy siendo demasiado exigente», «soy demasiado intensa» o «el problema soy yo». Parece que el microchip de la sumisión no ha sido del todo extirpado y, las mujeres exitosas que están en donde deben estar, han orientado su identidad hacia los logros personales y profesionales, han duplicado su capacidad de esfuerzo, planificación y responsabilidad y, aun así, siguen culpándose de no encontrar el amor por «ser así».

Cuando el amor no llama a la puerta, muchas de estas mujeres que han sido capaces de derribar el rol de género asignado internalizan el resultado del supuesto fracaso hacia ellas mismas, olvidándose de las dinámicas estructurales y activando esquemas y creencias nucleares basadas en creer que su valor, como personas y como mujeres, depende del éxito amoroso que tengan y que, a su vez, ese éxito depende de «cuanto de bien lo hagan» y, déjame decirte que no, no toda exigencia es una patología psicológica, porque solicitar y pedir en tus requisitos un hombre con madurez y responsabilidad emocional no es ser autoexigente, es velar por unos estándares de coherencia con los valores de igualdad.

¿Pero es solo la dificultad para encontrar pareja uno de los principales motivos de consulta de las mujeres en los gabinetes de psicología? Lamentablemente no. Esa culpa impuesta de ser «supuestamente autoexigente» es un escenario habitual que confluye con otro mucho peor, ser exitosa y encima enamorarte de un hombre con los tres grandes rasgos de la personalidad: narcisista, maquiavélico e insensible. En psicología hablamos de triada oscura para referirnos a las dinámicas conflictivas que pueden generarse de la relación con una persona que tiene una autoimagen de sí mismo inflada, que utiliza la manipulación como un camino estratégico para obtener lo que desea y que, por supuesto, carece de estabilidad y reciprocidad emocional. Desde la perspectiva de género, estos rasgos coinciden con los factores de riesgo para la violencia de género, siendo la diferencia de poder en la pareja un incipiente para comenzarla. Por lo que, considerarte a ti misma como una mujer intensa o autoexigente te puede enredar en un círculo peligroso de dominación y abuso psicológico.

Pero ¿qué es lo que pasa cuando las parejas no son heterosexuales? Las investigaciones sobre parejas de mujeres muestran patrones ideológicos y de conducta altamente interesantes. Al desaparecer la asimetría de los roles de género tradicionales, la distribución del poder y el estatus que, antiguamente era un motivo de conflicto, tienden a negociarse de forma simétrica y tienen una comunicación más positiva y colaborativa. Estas parejas muestran una mayor reciprocidad emocional que las parejas heterosexuales, ya que la ausencia de la masculinidad reduce muchas de las tensiones ocasionadas por los roles de género, lo que puede sugerir que no es el éxito profesional el problema de las mujeres, sino la persistencia de los roles culturales que se vinculan al género y que dificultan la elección y la gestión de la relación de pareja.

Lo que está claro es que las mujeres han conquistados los espacios de poder y autonomía, pero todavía enfrentan y asumen las consecuencias de la socialización del género en sus entrañas. Reconocer que las parejas continúan siendo espacios de desigualdad, nos permite desactivar la culpa y normalizar la búsqueda de pareja basada en la coherencia con los valores de igualdad, respeto y reciprocidad.